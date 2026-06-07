Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras vencer a Jordania

La Selección de Colombia venció a Jordania y quedó definido su puesto en el ranking FIFA previo al Mundial 2026.

La Selección Colombia cumplió los deberes y ganó a Jordania en su último amistoso previo al Mundial 2026. Esto no solo es una buena noticia en lo anímico sino que tendrá un impacto positivo en el ranking FIFA.

Con el triunfo, la Selección Colombia se queda firme en los primeros puestos del Ranking FIFA y se mantiene en la 13era casilla. Muchos de sus competidores en los puestos de arriba también ganaron.

Colombia buscó en el cierre de Eliminatorias y amistosos conseguir puntos para terminar entre los 10 primeros puestos y ser cabeza de serie, algo que no consiguió.

El listado termina entonces con Argentina, España y Francia en el top 3, justamente estas también son candidatos a ganar la corona nuevamente. Colombia, según un estudio matemático, avanzaría hasta cuartos de final del torneo.

En relación a las selecciones CONMEBOL, Colombia está solo por detrás de Argentina y Brasil, consolidándose como de las mejores del continente de Sudamérica.

Así está el fixture oficial que debe jugar Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs Ganador repechaje FIFA (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

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Selección Colombia vs. Jordania. Foto: Getty.

En resumen