Es la gran pregunta que rodea al PSG en caso de que empiece un nuevo ciclo. Kylian Mbappé y su futuro siguen siendo una cuestión de estado mientras desde Qatar se empieza a peinar el mercado en caso de derrota ante Real Madrid. Italia, la Serie A y un argentino pueden tener la solución en este sentido. En caso de que el crack de Le Bleus marche al Santiago Bernabéu se viene un importante efecto dominó en todo el viejo continente.

Una donde por supuesto la cabeza de todo será PSG. Qatar no cobrará dinero por Mbappé si hay una ruptura que afectaría a toda la Ligue 1, pero no se espera que dicho hecho sea un problema pensando en el sustituto de Kylian Lotin. La Serie A tiene dos nombres que encajan de lleno con un proyecto que se espera siga siendo comandado por Luis Enrique a corto plazo. Lautaro Martínez, la apuesta del Diario AS para tomar las riendas del galo si es que hora de vestir de blanco para este.

No es el único, pero sin dudas uno de los que más encajan pensando en un nuevo artillero para el Parque de Los Príncipes. El argentino cursa una temporada de ensueño en Inter Milan, donde apunta al título e incluso a máximo anotador del certamen. A sus 26 años el bahiense acumula un total de 22 tantos y 3 asistencias que son motivo para buscar su renovación más pronto que tarde. Tiene contrato hasta el 2026 y un precio superior a los 100 millones de euros en el mercado.

“Aún no hay actualizaciones. Estamos en conversaciones y trabajando para llegar a un nuevo acuerdo…Vamos por buen camino, estoy muy contento en el Inter así que no hay nada de qué preocuparse… sólo tenemos que hablar y llegar a un acuerdo”, declaraba días atrás un Lautaro Martínez clave en el equipo de Simone Inzaghi. Todo Milán pide su renovación mientras en AS le siguen como una posibilidad para la era post Mbappé en PSG.

Decíamos que competía con alguien y ese no es otro que Rafael Leao. El otro crack y exponente de la ciudad de Milan ya ha sido relacionado con PSG en los últimos tiempos, comparte el mismo lugar del campo que Mbappé y jornadas atrás La Gazzetta hablaba de un pensamiento propio que apuntaba a ciclo cumplido en San Siro. Hablamos de dos posibles operaciones que van por encima de los 100 millones de euros para reemplazar a Mbappé.

Qatar pide calma

“Cuando ambos lo hayamos decidido, se lo haremos saber”, se limitó a responder el presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ayer cuando se le consultó sobre la posibilidad de renovar a Mbappé por varias temporadas. Todo ocurrió en un congreso de la UEFA donde se vieron sus primeras palabras sobre el tema en varias semanas.

Los argentinos que han jugado en PSG

Hablamos de un total de 17 a los que podría sumarse Lautaro. Todo empezó con Ramón Heredia en las temporadas 1977/78 y 78/79. A este le siguieron Osvaldo Ardiles, Omar da Fonseca, Gabriel Calderón, Mauricio Pochettino, Gabriel Heinze, Martín Cardetti, Juan Pablo Sorín, Marcelo Gallardo, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Mauro Icardi. ¿Llega el Toro a París?