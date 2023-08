Al margen de los rumores que trascendieron durante los últimos días, Luis Enrique trabaja para darle la mejor forma a su PSG. Sin Kylian Mbappé y a la espera de cerrar a Ousmane Dembélé, el entrenador asturiano tira de los juveniles para cubrir ciertos huecos. Hay un joven talento parisino que lo impresionó y podría ser el elegido para tomar el lugar que dejaría el nacido en Bondy.

Sin Mbappé, Luis Enrique ha probado varias alternativas para la delantera. Y uno de los juveniles que logró meterse entre los titulares y podría ser tenido en cuenta es Ismaël Gharbi. Se trata de un mediapunta de 19 años con buen juego, con capacidad de asociarse, pero que no le escapa a la gambeta. Por ese motivo, el español también lo ha puesto de extremo.

Gharbi fue titular en el último amistoso de PSG en Corea del Sur ante Jeonbuk Hyundai y cumplió. Por tal motivo, no sería de extrañar que entre en los planes de Luis Enrique en esta temporada. Así, el club descartaría cederlo a otro equipo, uno de los planes que había a comienzos de mercado.

La versatilidad de este joven producto de las juveniles parisinas es lo que permitiría considerarlo un posible heredero de Kylian Mbappé. Ante Jeonbuk, jugó como extremo derecho, pero también puede jugar por la izquierda y, conociendo a Luis Enrique, quizás en alguna oportunidad pueda jugar como un ‘falso 9’ con tendencia a tirarse atrás.

“De niño jugaba de extremo izquierdo. Luego me reacomodaron por dentro, jugando de 8 o de 10, pero me siento cómodo jugando tanto por la izquierda como por la derecha“, supo decir en alguna oportunidad. No obstante, cuando se tira al medio, se asocia bien con sus compañeros. En el primer equipo de PSG lleva un total de 12 partidos (1 asistencia).

La selección de Francia lo puede perder

Por su juventud, Ismaël Gharbi todavía no definió en qué selección mayor jugará, pero lo curioso es que ya tiene experiencia en dos seleccionados juveniles. En la sub-17, jugó para Francia; mientras que, recientemente, jugó en la sub-19 de España.

Sin embargo, según apuntan desde Francia, está siendo tentado para representar a la selección mayor de Túnez. El llamado podría llegar inclusive en la próxima ventana internacional de septiembre. ¿Otro jugador que perderían ‘les Blues’?