A Messi le leyeron los labios y esto le dijo a Junior Alonso por romper los códigos del fútbol

Le leyeron los labios a Messi y esto fue lo que le gritó a Junior Alonso tras romper los códigos del fútbol. ¡Entérate de las palabras exactas!

A la MLS llegó un auténtico duelo sudamericano. Inter Miami empató con Atlanta United y al final del partido hubo un cruce picante entre Lionel Messi y Junior Alonso. ¿Qué se dijeron? Ya se supo porque a Leo le leyeron los labios y se vio que acusó al defensor paraguayo de romper los códigos del fútbol.

Transcurría el sexto de los ocho minutos de adición que dio el árbitro Jon Freemon cuando Messi tuvo una doble oportunidad de marcar el gol de la victoria para Inter Miami. Primero el arquero argentino Lucas Hoyos le paró el remate y luego apareció el desvío salvador de Alonso.

Al ver que salvó el que hubiera sido el 3-2 en contra, Junior Alonso gritó la jugada como si hubiera sido un golazo. Leo Messi pasó por el lado y no le gustó nada ese gesto al punto que acusó al defensor de Paraguay de romper los códigos del fútbol que dictan no celebrarle nada al rival en la cara. ¡La lectura de labios fue clara!

Messi acusó a Alonso de romper los códigos del fútbol: “No es la primera vez”

El cruce entre Alonso y Messi en la MLS. (Foto: Getty Images)

“¿Te parece gritarme en la cara? Estaba de frente, me gritaste en la cara (…) ¿Qué fue lo que te hice? ¿Por qué me gritaste? Sí, siempre. No es la primera vez que jugamos. Eso no se hace. ¿Me gritas a mí?”, fue la lectura de labios que le hizo la cuenta de Instagram ‘Cra_okkk’ a Messi en el cruce que tuvo con Alonso.

Video: Así fue el cruce entre Lionel Messi y Junior Alonso

Inter Miami terminó empatando 2-2 con Atlanta United por la fecha 23 de la MLS, y cuando el árbitro Jon Freemon pitó el final del partido, continuó el cruce entre Junior Alonso y Lionel Messi. ¡Video!

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¡¡PICANTE CARA A CARA DE JUNIOR ALONSO CON LEO MESSI Y RODRI DE PAUL UNA VEZ FINALIZADO EL 2-2 ENTRE INTER MIAMI Y ATLANTA UNITED!! El paraguayo le festejó un cruce al GOAT sobre el final del partido… 🔥🔥🔥



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