Boca quedaría eliminado por ‘culpa’ de Sebastián Villa y Álvaro Montero

Boca Juniors podría ver su clasificación a cuartos de Copa Argentina caída, vía escritorio tras el reclamo de Vélez Sarsfield por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla oficial del partido. El equipo de Liniers pidió que le otorguen la clasificación a los cuartos de final.

La controversia involucra a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, Vélez sostiene que Boca superó el máximo de cinco extranjeros habilitados para integrar la planilla del encuentro, mientras que el club xeneize defiende la situación migratoria de Villa y asegura que Romero no ingresó al campo de juego.

El reclamo fue presentado ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que deberá determinar si corresponde modificar el resultado del partido. Vélez considera que la infracción está documentada en la planilla oficial y en los registros del sistema COMET.

Boca tendría un argumento para evitar la eliminación. La jurisprudencia FIFA contempla que la protesta pierde valor cuando el sexto jugador no ingresa al campo y, por lo tanto, no obtiene un beneficio deportivo.

La situación de Sebastián Villa también podría ser determinante. Boca afirma que el delantero cuenta con residencia argentina vigente, lo que permitiría que no sea considerado extranjero para esta reglamentación. Vélez, por su parte, sostiene que ese documento habría vencido durante el proceso judicial que atravesó el futbolista.

Los seis extranjeros que Boca Juniors incluyó en la planilla ante Vélez

Fueron los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el ecuatoriano Enner Valencia, el chileno Carlos Palacios y el paraguayo Ángel Romero. Montero, Lozano y Villa fueron titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo.

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Álvaro Montero recibió algunas críticas desde su llegada a Boca Juniors.

En resumen