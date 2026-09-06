Mientras el Chelsea perdía con el Arsenal, Kendry Páez apareció inscrito en insólito club

Kendry Páez sigue sin formar parte del primer equipo del Chelsea y apareció inscrito en el club que lo mantendrá por lo menos hasta enero.

Kendry Páez no fue parte del partido entre el Chelsea y Arsenal por la Premier League, mientras tanto el volante ecuatoriano ya aparece inscrito en su sorpresivo nuevo club.

Chelsea ya inscribió oficialmente a Kendry Páez en el Coham Next Gen, la estructura Sub-21 del club para la temporada 2026/27. El mediocampista ecuatoriano continuará vinculado a los ‘Blues’ después de que no se concretara una nueva cesión.

El registro llega después de una etapa irregular en sus últimos préstamos. Páez pasó por el Racing de Estrasburgo y posteriormente por River Plate, pero en ninguno de los dos destinos consiguió la continuidad esperada. En Argentina, su préstamo terminó anticipadamente a finales de agosto de 2026, tras disputar 14 encuentros, con un gol y una asistencia.

Chelsea intentó encontrarle un nuevo equipo para la temporada 2026/27. Una de las últimas alternativas fue el Blackburn Rovers, de la Championship, pero la operación no avanzó después de que el técnico Tony Mowbray analizara al ecuatoriano y no quedara convencido de su incorporación.

Ahora, Páez tendrá la oportunidad de recuperar ritmo y confianza con el equipo juvenil en Cobham. Su condición de Sub-21 también le permite ser considerado por el entrenador Xabi Alonso para el primer equipo, por lo que su futuro todavía no está definido.

El sueldo que tendría Kendry Páez en su nuevo equipo

En Chelsea, Kendry Páez percibe un sueldo de 2.5 millones por temporada, por lo cual, en su nuevo equipo el ecuatoriano seguirá ganando este salario, debido a que, es Chelsea quien cubre su sueldo. Solo se haría un arreglo entre equipos por el porcentaje a pagar.

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Kendry Páez es un fijo en la Selección de Ecuador

En resumen