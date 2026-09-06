Junior Alonso le responde a Messi por acusarlo de no tener códigos en el fútbol

Conoce las palabras de Junior Alonso en el cruce con Lionel Messi en el partido entre Inter Miami y Atlanta United de la MLS.

Todo estaba listo para que Lionel Messi fuera el gran héroe del partido entre Inter Miami y Atlanta United con un gol en los minutos finales que les iba a dar una victoria agónica. Sin embargo, Junior Alonso no solo apareció con un desvío magistral, también le respondió a Leo por acusarlo de no tener códigos en el fútbol.

Ese cruce estuvo picante… A Messi le quedó un balón en el área de Atlanta United y no dudó en rematar de zurda. El arquero Lucas Hoyos sacó el balón y le volvió a quedar la pelota al ’10’ argentino. Ahí no falla, dijeron la mayoría de los hinchas, y esto iba a ser cierto hasta que Alonso puso el pie donde debía ser y sacó el tiro que le iba dar el 3-2 a Inter Miami a un poco menos de dos minutos del final del partido.

Junior Alonso gritó la salvada como si hubiera marcado un golazo al último minuto justo cuando Leo Messi pasaba por al frente de él. El capitán de Inter Miami pensó que el defensor le celebró la jugada en la cara, lo acusó de romper los códigos del fútbol y la respuesta del zaguero central paraguayo llegó en 3, 2, 1…

Así le respondió Alonso a Messi por acusarlo de no tener códigos en el fútbol

Junior Alonso y Leo Messi en Inter Miami vs. Atlanta. (Foto: Getty)

“¿Qué? No te grite a vos. No te dije nada (…) Claro que no te grite vos. ¿Y qué tiene que grite? Esta bien, no hice nada. ¿Y qué tiene que festeje? ¿Por qué? Ustedes pueden festejar. Dale, dale”, fue la lectura de labios que le hizo la cuenta de Instagram ‘Cra_okkk’ a Alonso cuando le respondió a Messi por acusarlo de gritarle una jugada.

¿Quién va mejor en la MLS, Messi e Inter Miami o Atlanta y Junior Alonso?

Dos realidades muy diferentes en la MLS. Mientras Inter Miami va segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 43 puntos y tiene practicamente asegurada la clasificación a los Playoffs, Atlanta United es penúltimo (14) con 22 puntos y lucha por al menos llegar a las posiciones 8 o 9, que le pemitiría jugar el Play-In para poder estar en Postemporada.

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