Los dos primeros refuerzos que llegan con Alberto Gamero a Millonarios

Conoce los dos primeros refuerzos que llegan a Millonarios de la mano de Alberto Gamero en su regreso al equipo 'Embajador'.

Millonarios perdió con Independiente Santa Fe luego de la inesperada salida de Fabián Bustos a 27 horas del partido, Alberto Gamero tiene todo listo para ser el reemplazo del DT argentino y ya se conocieron los dos primeros refuerzos con los que llegará al equipo albiazul.

¡De todo y para todos! A pesar de que Millonarios iba quinto en la tabla de posiciones con 11 puntos y un rendimiento del 61.1 por ciento, Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de ‘Millos’, le comunicó a Bustos que no seguía en el equipo cuando ya tenía todo listo para el clásico contra Santa Fe de la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2026.

El resultado pudo ser peor… Luego de la derrota de Millonarios 3-2 con Independiente Santa Fe del 2 de septiembre, Antonio Casale reveló que Alberto Gamero será presentado como nuevo técnico ‘Embajador’ el viernes 4 del mismo mes. ¡Y ahí no paró todo! Se conocieron los dos primeros refuerzos que llegan con el DT colombiano.

Alberto Gamero regresa a Millonarios con estos dos refuerzos

Gamero ya fue campeón con Millonarios. (Foto: Getty Images)

Durante los cinco años que estuvo en la primera etapa en Millonarios, el cuerpo técnico de Alberto Gamero tuvo a Orlando Rojas y Cerveleón Cuesta como asistentes y a Felipe Palmezano y Julio Chalares como primer y segundo preparador físico, respectivamente. Ahora, en su regreso a ‘Millos’ cambió, Rojas y Palmezano no estarán en el cuerpo técnico, según el periodista Mariano Olsen, y llegan como refuerzos Jorge Castro (asistente) y Julio Chalares (preparador físico principal).

¿Cuándo debutaría Gamero con Millonarios en la Liga Colombiana II-2026?

Julián Capera, de ‘Gol Caracol’, informó que Alberto Gamera viaja el jueves 3 de septiembre de Santa Marta a Bogotá e iniciaría a entrenar a Millonarios el viernes 4 del mismo mes. Esto quiere decir que debutaría en la Liga Colombiana II-2026 cuando ‘Millos’ enfrente a Deportivo Pereira el domingo 6 de septiembre a las 6:30 P.M. en condición de visitante.

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