La regla no escrita del fútbol que rompió Junior Alonso para que Messi fuera a buscarlo al final del partido

¡Tensión al límite! La regla no escrita que rompió el paraguayo Junior Alonso y provocó que Lionel Messi fuera a buscarlo al vestuario. ¡Video!

Al final del partido se picó todo… Inter Miami y Atlanta United empataron 2-2 en la jornada del 5 de septiembre de la MLS y al término del encuentro Lionel Messi fue buscar a Junior Alonso porque el defensor paraguayo rompió una regla no escrita del fútbol.

Los famosos códigos del fútbol… Messi estaba en modo asistidor en la fecha 23 de la MLS y empezó con un tiro de esquina que terminó en gol de Casemiro. Luego, con el partido 1-1 tras una anotación de Miguel Almirón, inició la jugada del segundo gol de Inter Miami con un pase a Telasco Segovia, quien terminaría asistiendo a Luis Suárez.

Breel Embolo puso el 2-2 para Atlanta United y Leo Messi iba a tener la oportunidad de anotar un gol de último minuto que le iba a dar la victoria agónica a Inter Miami, pero en ese momento apareció Junior Alonso. El defensor de Paraguay no solo le quitó la anotación de la victoría al ’10’ argentino, también lo hizo enojar.

Junior Alonso rompió una regla no escrita del fútbol con Messi

Alonso y Messi en Inter Miami vs. Atlanta. (Foto: Getty Images)

Entre los códigos que tienen los futbolistas está no gritarse un gol o cualquier otra acción en la cara. Esta regla no escrita la rompió Alonso al gritarle a Messi en la cara el cierre que le desvió lo que iba a ser el gol de la victoria de Inter Miami. El video causó tan polémica que llegó a más de 2 millones de reproducciones en la cuenta de Instagram del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN.

WOW! Insane team defense by @ATLUTD to deny Inter Miami the winner! 😱 pic.twitter.com/K9rN1ttYvE — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

Publicidad

El puntaje de Lionel Messi en el 2-2 entre Inter Miami y Atlanta

A pesar de que no marcó goles, los expertos del portal ‘Sofa Score’ le dieron a Lionel Messi una puntuación de 7.3 puntos en el empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta por, entre otros motivos deportivos, un tiro a puerta, una asistencia, 34 de 40 pases precisos, seis recuperaciones y tres de seis duelos ganados.

Encuesta¿De dónde es Junior Alonso? ¿De dónde es Junior Alonso? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave