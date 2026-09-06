Atlético Nacional tiene dos nuevos jugadores para el cierre de la Liga BetPlay

Atlético Nacional no descarta movimientos en su plantilla para el cierre de la Liga BetPlay y tiene dos nuevos jugadores.

Atlético Nacional no tiene cerrada su plantilla para el cierre de la Liga BetPlay y es que aunque ya no hay más fichajes permitidos, el ‘Verdolaga’ tiene dos nuevos jugadores en la mira para el cierre de la fase regular y posiblemente la instancia de play offs.

El defensor Carlos González y el volante Simón Rojas fueron tomados en cuenta para Atlético Nacional y su amistoso en Miami. Lucas González aprovechó el encuentro para probar dos nuevos elementos.

Lucas González revela así que hace seguimiento a los jugadores juveniles y ya hay dos opciones que podrían tener actividad en el primer plantel a futuro. Rojas fue parte del plantel campeón sudamericano sub 17.

González podría tener que buscar alternativas para el mediocampo si se da la salida de Juan Manuel Rengifo, quién tiene opciones de Portugal y Estados Unidos.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

Simón Rojas – Colombia sub 17.

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En resumen