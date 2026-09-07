El Barcelona de Lamine Yamal ya supera a la MSN de Messi: mejor arranque goleador en 59 años

Desde 1958 no se veía algo similar en Barcelona. El equipo de Lamine Yamal arranca LaLiga con récords goleadores imposibles hasta para Messi.

Hansi Flick y el Barcelona disfrutan como nunca. La victoria por 5 a 0 frente a Valencia como visitante supone un récord sin precedentes durante casi 6 décadas en el campeonato español. La delantera comandada por Lamine Yamal ya supera incluso los mejores inicios de Lionel Messi junto a nombres como Luis Suárez o Neymar. Los culés, líderes.

Raphinha (6), Fermín (4) y Lamine Yamal (4) suman 14 goles en los cuatro primeros partidos del Barcelona. Hablamos de tres de los máximos goleadores del campeonato ahora mismo. También de una marca de goles que no se veía en España desde 1958. En aquel entonces un histórico Real Madrid liderado por Alfredo Di Stéfano (7 goles) lograba números similares junto a otros nombres de peso como Rial (4) y Puskás (4). Han tenido que pasar 6 décadas para ver algo similar.

Lamine Yamal y sus compañeros ya tienen al Barcelona como líder de LaLiga. Lo hacen gracias a un inicio perfecto en cuanto a victorias se refiere e igualmente tras una marca goleadora que, después de la derrota del Real Madrid frente al Real Betis como visitante, les permite ver a todos desde arriba. Ni siquiera en tiempos de Lionel Andrés Messi y su máximo rendimiento en el campo se ha visto algo similar en cuanto a números ofensivos se refiere.

“Ha sido un partido fantástico. Lo controlamos desde el principio. Es lo que quiero ver… Para mí solo son tres puntos. Por supuesto, tenemos calidad en el campo y tenemos espacios. Podemos atacar bien en bloques bajos, es bueno verlo. Hemos podido controlar el partido, especialmente con esta temperatura”, palabras de Hansi Flick en la rueda de prensa posterior a la goleada en Valencia.

La delantera del Barcelona supera marcas de casi 60 años en LaLiga: GETTY

El Barcelona de Yamal ya supera la MSN de Messi. Si bien queda mucho campeonato por delante, la realidad numérica muestra a la joven estrella de la Selección Española como el digno heredero del GOAT culé. Con solo 19 años y tras un verano donde se consagró de la mano de La Roja, Lamine firma marcas sin precedentes en el siglo XXI en LaLiga.

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Raphinha, la respuesta de Barcelona tras no fichar a Julián Alvarez

Barcelona se quedó sin la posibilidad de fichar al delantero del Atlético de Madrid. Todo ello tras un verano donde las continuas charlas y declaraciones de sus directivas esperaban un resultado distinto en cuanto al futuro de Julián Alvarez. Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el elegido para la demarcación de 9 ha sido un Raphinha que responde con números de Messi.

Ya hablamos del segundo jugador del Barcelona que marca 6 goles en sus primeros cuatro partidos de Liga en una temporada del siglo XXI. El otro por supuesto fue Messi durante la temporada 2012/2013 y en la 2013/2014. Desde entonces no se veía nada similar en una ciudad condal donde los culés ya son líderes en solitario después de apenas cuatro jornadas disputadas.

Datos claves

Lamine Yamal , Raphinha y Fermín suman 14 goles en cuatro partidos con Barcelona .

, y suman en cuatro partidos con . Hansi Flick destacó el control del Barcelona tras golear 5-0 al Valencia .

destacó el control del tras golear al . Raphinha igualó marcas de Lionel Messi al registrar 6 goles en cuatro jornadas.