Mientras Messi anotó el 26% de los goles de la Selección Argentina, este es el porcentaje de Cristiano Ronaldo con Portugal

Con el retiro de La Pulga se va una historia dorada de la Selección. Messi marcó el 26% de los goles de Argentina. Este es el porcentaje de CR7.

Desde agosto del 2005 a agosto del 2026 Argentina disfrutó del que ya es para muchos el mejor jugador de la historia de su selección. En ese camino Lionel Andrés Messi marcó cerca del 25% de los goles de la Albiceleste, marca totalmente imposible para el resto de los mortales. Cristiano Ronaldo, quien de momento sigue en el panorama de selecciones, tiene este porcentaje.

Desde su debut en el año 2003, Cristiano Ronaldo acumula 146 goles para Portugal. Desde su primer partido, los lusos han marcado un total de 550 a 580 goles dependiendo de si se tienen en cuenta partidos por fuera del panorama FIFA. Los números hablan de un CR7 que, como mínimo, ha anotado entre el 25 y el 26% de los goles de su nación desde que llegó a la absoluta de la Seleção. Uno de cada 4 gritos sagrados en 23 años le pertenecen.

Messi marcó en su paso por el equipo un total de 125 goles en 207 partidos. Un promedio sin precedentes en Conmebol y que es entre el 26 y el 27% de los tantos que Argentina ha marcado desde el 2005. En esas cuentas aparecen entre 460 y 480 tantos entre partidos oficiales, amistosos, torneos FIFA, Conmebol o compromisos por fuera del máximo ente del fútbol mundial.

Es el mejor ejemplo para entender el legado de ambos jugadores en el panorama de selecciones. Messi se despide y veremos si en los amistosos del mes de septiembre y octubre llega algún homenaje con Lionel en cancha. CR7, por su parte, continúa salvo giro de 180 grados en una Portugal que tras un decepcionante Mundial busca un nuevo ciclo ganador.

Messimarcó entre el 26 y 27% de los goles de Argentina en su ciclo en el equipo: GETTY

La Pulga se va con 4 títulos y de momento Ronaldo tiene 3. Messi ganó un trofeo con Argentina cada 31.2 goles que marcó para la Albiceleste. Con Cristiano el promedio se queda en 48 tantos para llegar a una de sus conquistas con Portugal. El luso, si sigue en el equipo, podrá igualar a Lionel en las fases finales de la Nations League 2027.

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