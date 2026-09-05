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Gonzalo Plata

Flamengo se cansó de Gonzalo Plata y ahora lo ofreció a este insólito equipo

No la pasa bien en Flamengo, no lo quieren más, y ahora Gonzalo Plata fue ofrecido a este equipo.

Gonzalo Plata se complica en Flamengo
© GettyImages/ Edit BVGonzalo Plata se complica en Flamengo

Gonzalo Plata vuelve a estar en el centro de la polémica en Flamengo. El jugador ecuatoriano no se ha reintegrado a los entrenamientos con el ‘Fla’ tras su fallido fichaje por el Dynamo Moscú. En medio de todo eso, llegó el ofrecimiento a un nuevo club y también una nueva polémica.

Plata subió en storie a sus cuentas oficiales donde se ve al ecuatoriano en Dubai. El futbolista tricolor ya debería estar en Brasil y esto ha causado una nueva molestia en Flamengo, que a esta altura está decidido a vender al ecuatoriano o sacarlo a préstamo a otro club.

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De acuerdo a la información de Vene Casagrande, el jugador ecuatoriano fue ofrecido al Al Wasl de Dubai. Este podría ser el destino del jugador ecuatoriano, pero el equipo solo lo quiere como préstamo y harían una opción para comprarlo bajo objetivos.

Gonzalo Plata sigue protagonizando diferentes polémicas en Brasil y por eso en el club hay grandes molestias y le abren la puerta de salida al jugador ecuatoriano. No obstante, en caso de que no logren sacarlo, el ecuatoriano puede volver y quedarse.

Imagen

La polémica storie de Gonzalo Plata. (Captura de pantalla)

Nuevamente los problemas fuera de la cancha son los que vienen afectando a Gonzalo Plata. El ecuatoriano hizo un buen Mundial con Ecuador, y fue una de las figuras tricolores del torneo, sin embargo, estas polémicas lo alejan de lo que se espera de él.

El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

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Gonzalo Plata tiene en Flamengo un contrato hasta la temporada 2029. Si no lo logran vender y el ecuatoriano ya se decide a regresar a Brasil, podrá formar parte de Flamengo. Aunque no es seguro que lo haga formando parte del primer equipo.

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¿Gonzalo Plata debe irse a Dubái?

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En síntesis:

  • Gonzalo Plata no se reintegró a los entrenamientos de Flamengo tras viajar a Dubái.
  • Al Wasl de Dubái recibió el ofrecimiento para incorporar a préstamo a Gonzalo Plata.
  • Hasta 2029 se extiende el contrato actual firmado por Gonzalo Plata con Flamengo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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