Marcelo Gallardo es el nuevo DT de Ecuador, pero ya hay una gran polémica por esta cláusula de su contrato

Marcelo Gallardo ya desata la gran polémica en la Selección de Ecuador, por una cláusula especial en su contrato.

Marcelo Gallardo será el nuevo DT de la Selección de Ecuador y en las próximas horas se espera que el DT sea anunciado de manera oficial por ‘La Tri’. Sin embargo, la gran ilusión que genera su contratación se contrapone con una cláusula que ahora molesta a los hinchas.

De acuerdo a la información de Marcelo Bee Sellares, Marcelo Gallardo vivirá en Argentina y eso ha causado una importante molestia en la hinchada. Era un tema que se venía negociando y de confirmarse, a diferencia de todos los entrenadores anteriores, el DT no vivirá en el país.

Sorprende a todos los hinchas esta decisión, porque, por ejemplo, Beccacece comentó que él vivió en varios lugares de Ecuador para conocer el país, y aunque recibió críticas por otras decisiones, esta fue una de las más aplaudidas por los aficionados.

En redes sociales varios hinchas cuestionan que Gallardo vaya a hacer “teletrabajo” y ganar más de 14 millones en la Selección de Ecuador. “14 M por hacer teletrabajo“. “Eso del teletrabajo es una mala señal mmm…”. “Q clase de trabajo o acuerdo es ese 🤦🏻‍♀️ va a ganar 15 millones en 4 años y quiere hacerlo casi remoto. Como así q aceptan que viva en Argentina y no resida en Ecuador esos 4 años”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Marcelo Gallardo sería el nuevo DT de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las siguientes semanas se den más detalles sobre la cláusula de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, puesto que, todavía no se han revelado montos sobre su cláusula de rescisión o renuncia a ‘La Tri’ si el proceso no avanza.

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El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, según ha trascendido, Marcelo Gallardo ganará un salario cercano a los 3.5 millones por año. Su contrato con la Selección nacional es de 4 años, por lo cual, avisan que ganaría cerca de 14 millones en los 4 años.

Los comentarios de los hinchas contra Gallardo

Estos fueron algunos de los comentarios de los aficionados contra Marcelo Gallardo en las redes sociales:

Comentarios de los hinchas contra Gallardo. (Captura de pantalla)

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