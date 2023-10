Colorín colorado las oportunidades de Inter Miami para clasificar a los MLS Playoffs 2023 se han acabado. Lionel Messi perdió su primer partido en el equipo norteamericano y tras la derrota contra FC Cincinnati se conoció una reacción del entrenador Gerardo Martino que no le gustará a Leo y a David Beckham.

¿Así de grave fue? Todo parece indicar que sí. Messi volvió a jugar con Inter Miami tras perderse cuatro partidos consecutivos por una molestia muscular, pero en los 40 minutos que estuvo en cancha no puedo evitar la derrota 0 a 1 que los dejó sin posibilidades de estar en la Postemporada de la MLS.

Para nadie es un secreto que Leo Messi es un animal competitivo que no le gusta perder ni jugando a las cartas. Durante el partido se le vio frustrado, regañó a uno de sus compañeros por el gol de FC Cincinnati y hasta tuvo un picante cara a cara con el defensor colombiano Santiago Arias. ¿Y ‘El Tata’ Martino? Al final del partido sería el que daría de qué hablar.

La reacción de Martino tras la eliminación de Inter Miami que no le gustará a Messi

El árbitro Rubiel Vázquez pitó el final del partido y de inmediato las cámaras de Apple TV enfocaron a Lionel Messi. El jugador argentino estaba notablemente frustrado, tenía la mirada en el horizonte buscando explicaciones que no iba a encontrar, pero aún así saludó a sus rivales. Luego, la TV mostró el DT de Inter Miami y ahí iba a llegar la polémica reacción.

El cuerpo técnico de FC Cincinnati fue a despedirse de Gerardo Martino tras haberlos eliminados en la temporada MLS 2023 y la reacción de ‘El Tata’ fue recibirlos con una sonrisa de oreja a oreja, mientras que sus jugadores como Leo Messi mostraban gestos de frustración. Si esto no le gusta a David Beckham, pega en el palo…

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.