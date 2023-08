Lionel Messi empezó con pasos agigantados su camino por los deportes en Estados Unidos y tan buenas han sido las actuaciones con Inter Miami que el nombre de Leo fue tema de conversación en el programa del periodista deportivo más famoso de USA. ¡Hasta lo comparó con LeBron James!

Tercer partido de Leo Messi con Inter Miami y en USA se volvió a vivir un espectáculo de dos golazos del jugador argentino. Las leyendas del deporte norteamericano como LeBron y Derek Jeter no han dudado en ir a ver un partido del capitán de la Selección Argentina, así que fue inevitable que se hablara de él en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN.

Stephen A. Smith es el periodista deportivo más famoso en Estados Unidos, cuenta con más de 5 millones de seguidores en Twitter, y a la hora de hablar de Lionel Messi lo puso en un nivel tan alto que terminó por pedir más calidad para sus competidores.

“La conclusión es esta, con toda seriedad, este es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¡De todos los tiempos! Y está jugando en una G-League (liga donde juegan los equipos filiales de la NBA) de fútbol. Estoy bastante seguro de que la MLS seguirá creciendo, la apoyo. Me encanta la adquisición de Messi y sigue floreciendo, pero no me emociona verlo hacer eso contra esa competencia”, dijo Smith sobre Messi en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN, y la comparación con LeBron James estaba por llegar.

LeBron James iniciará la temporada número 21 en la NBA a los 39 años y todavía sigue siendo uno de los jugadores más dominantes de toda la liga tras promediar por juego 28.9 puntos en la temporada 2022-23. Ese dominio de la estrella de Los Angeles Lakers fue el punto de comparación que hizo Stephen A. Smith con el nivel demostrado por Lionel Messi en territorio norteamericano.

“Esto es como LeBron James contra la G-League. Estas personas no pueden meterse con él”, afirmó Smith sobre el nivel tan superior que viene mostrando Leo Messi frente a los rivales que ha enfrentado Inter Miami. ¿FC Dallas pondrá más resistencia en los octavos de final de la Leagues Cup del próximo domingo 6 de agosto?