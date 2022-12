El 2022 será uno de los años que Lionel Messi guarde en su memoria. Finalmente, se consagró con la Copa del Mundo con la Selección Argentina a la edad de 35 y en un nivel que lo pone como serio candidato a ganar, primero, el premio The Best a mejor jugador de la FIFA y, luego, el Balón de Oro de la Revista France Football. Sin embargo, su comienzo de año no fue para nada fácil.

Definitivamente, el año de Messi se puede catalogar de menor a mayor. Sufrió la crítica despiadada de los medios franceses por no poder mostrar todas las virtudes que acostumbraba a exhibir en Barcelona. Así, su primer año con PSG no fue el mejor. Apenas a comienzos de 2022, Leo sufría del encierro y la cuarentena debido al Covid-19. Y le costó volver.

EL INICIO DE AÑO, NEGATIVO PARA MESSI

El Coronavirus provocó que el '30' de PSG se ausente en los primeros partidos del año y le cueste volver a buen nivel. A su vez, el equipo parisino sufría problemas con los resultados. De hecho, quedó afuera de la Copa de Francia a manos de Niza. Poco después, entre febrero y marzo, vivió la hecatombe en octavos de final de Champions League, provocada por Real Madrid. Allí, también sufría por las críticas de la prensa, como el diario L'Equipe.

Pero así como Messi sufría en PSG, su oasis fue la Selección Argentina. Durante esos meses, logró asegurar la clasificación al Mundial de Qatar 2022, su gran objetivo. Antes, había logrado la Copa América, poniéndole fin a la sequía argentina sin poder ganar títulos importantes.

La mitad de año empezaría a mejorar para Messi. Si bien seguían las críticas en Francia, logró conquistar la Ligue 1, único título en su primera temporada con PSG. Y para junio, volvió a levantar un trofeo importante con la Selección Argentina. En una gran demostración de fútbol, goleó a Italia para ganar la Finalissima.

ESTRENO DE LA TEMPORADA 22-23 A LO GRANDE CON PSG

A diferencia del verano europeo de 2021, Lionel Messi pudo hacer una pretemporada fuerte durante la etapa estival de este año. Esto le permitió empezar de buena manera su temporada 2022-23 con PSG. La llegada del entrenador Christophe Galtier también favoreció al buen desempeño de Leo, así como también de todo el equipo.

Las estadísticas hablan por sí solas a la hora de ver el desempeño de Messi en esta temporada, comparado con la anterior. En la 21-22, su primer año en el conjunto parisino sólo marcó 11 goles y 15 asistencias en 34 partidos jugados, además de las críticas por lo visto en el campo. Pero con la mitad de la campaña ya disputada hasta antes del inicio del Mundial, Messi ya emparejó sus números con los del año pasado. Tiene 12 goles y 14 asistencias en 19 encuentros. Además, PSG clasificó a octavos de final de Champions League y ganó la Supercopa de Francia.

EL FIN DE 2022 SOÑADO PARA MESSI: LA COPA DEL MUNDO

Estos buenos números y su rendimiento individual superlativo permitieron que Messi llegue de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022. Pero tal como pasó en este inicio de año difícil, el camino hacia la Copa del Mundo tampoco arrancó bien: Argentina perdió en su primer partido ante Arabia Saudita. Una derrota que terminaría siendo un punto de inflexión para su mentalidad de ahí en más.

México y Polonia fueron dos partidos duros para el combinado dirigido por Lionel Scaloni, un hombre clave para Messi en este presente con la 'Albiceleste'. Leo ya evidenciaba un nivel importante y un rol de líder claro en el equipo durante la primera fase de Qatar 2022. Ahora, llegaría el momento para hacer historia.

Uno de los datos negativos que tenía el '10' argentino en Mundiales era que no había marcado un solo gol en partidos de eliminación directa. Pero en Qatar 2022, se destapó de forma increíble y anotó tanto en octavos, cuartos de final, semifinal y definición del Mundial. Ningún jugador en la historia de la Copa del Mundo había logrado algo así. Era un presagio de lo que vendría para él.

Australia fue el primer escollo en octavos de final. Probablemente, ese partido haya sido el mejor de Messi como líder y figura de la Selección Argentina. Una actuación de diez puntos para lograr el pase a cuartos de final y un partido con muchos condimentos.

Así llegó el partido ante Países Bajos, que no era uno más para el combinado argentino. Se lo tomaron personal. Messi volvió a guiar al equipo con un 2-0 hasta los últimos minutos de partido. Sin embargo, los neerlandeses aparecieron sobre el final para igualar el partido y llevar la definición al alargue y, posteriormente, a los penales. La figura de Emiliano Martínez (arquero muy elogiado por el rosarino) apareció allí para mandar a Argentina a semifinales. Messi, luego del partido, dejó una frase que hasta el día de hoy sigue siendo viral en su país: "¿Qué mirás bobo? Andá para allá".

Tras un contundente triunfo ante Croacia en semifinales, llegó la definición ante Francia. Messi convirtió un doblete de goles, apareciendo incluso en la prórroga para ayudar al conjunto argentino. Sin embargo, su compañero en PSG, Kylian Mbappé, tuvo una actuación descollante y salvó a Francia llevando la final a los penales donde, al final, Argentina resultó ganadora.

Messi, finalmente, conquistó el título que tanto buscaba y soñaba. En casi un año y medio, ganó tres títulos con la Selección Argentina y se metió en la historia. También ganó el Balón de Oro del Mundial, el único en ganarlo dos veces. Un cierre de año soñado y que pudo compartir con el país en una multitudinaria celebración.

LO QUE SE LE VIENE A MESSI

El fin de año de Lionel Messi quedará en el recuerdo de todos los argentinos. A su vez, anunció que seguirá con la selección, ya que quiere disfrutar de algunos partidos más como campeón del mundo. Le espera un 2023 donde buscará hacer historia también en PSG y lograr el primer título de la UEFA Champions League para los parisinos. ¿Lo logrará?