Kendry Páez se iría a otro gigante de Sudamérica luego del Mundial

El volante ecuatoriano Kendry Páez cerró un semestre irregular con River Plate, se fue al Mundial con Ecuador y ahora cambiaría de club.

Otro de los jugadores que llegó al Mundial con Selección de Ecuador en medio de críticas fue Kendry Páez. En pleno Mundial River Plate terminó su préstamo y ahora lo ponen en otro grande de Sudamérica.

Según un nuevo rumor de prensa desde Brasil informan que Kendry Páez podría ir al fútbol de Mineiro, esto le deja dos opciones: Cruzeiro y Atlético Mineiro, ambos considerados grandes en su país.

El Galo tiene hasta tres ecuatorianos ya fichados en la actualidad, por lo que Kendry Páez se sumaría a Alan Franco, Ángelo Preciado y Alan Minda. En Cruzeiro sería compañero de Keny Arroyo.

La única fórmula para la llegada de Kendry Páez al Brasileirao es mediante un préstamo. El Chelsea ya trabaja para acomodarlo tras su irregular semestre en Argentina.

Sería el segundo rumor de mercado del ecuatoriano, ya lo ponían también en el KV Michelen de Bélgica. Chelsea pagó 18 millones de euros por Kendry hasta hace apenas dos años.

El valor de mercado de Kendry Páez

Tras lo irregular de su carrera en los últimos años, Kendry Páez también ha bajado su valor de mercado. El ecuatoriano ahora mismo tiene un valor de 8 millones de euros, cuando en su mejor momento fue de 12 millones.