Los insólitos nombres que suenan para nuevo entrenador de la Selección de Ecuador tras el Mundial

La Selección de Ecuador empató contra Curazao, los hinchas piden la salida de Beccacece y ya suenan insólitos candidatos.

El empate contra Curazao deja a la Selección de Ecuador virtualmente eliminada del Mundial, así Sebastián Beccacece otra vez está en el ojo de las críticas. Este domingo trascendieron los primeros nombres que ponen como reemplazo del argentino.

Jefferson Montero pidió a Antonio Valencia y a Álex Aguinaga como alternativas. Argumentando qué ex jugadores son necesarios por su sentir con la Tri.

Desde la prensa pidieron incluso que Sebastián Beccacece sea despedido antes del partido con Alemania y que sea Hernán Galíndez quien quede como DT del grupo. Medios aseguran que Thomas Christiansen, DT de Panamá será el reemplazo de Beccacece.

Aguinaga fue DT hasta el 2016, lleva una década sin dirigir desde que dejó Liga de Quito, mientras que Antonio Valencia solo tuvo un breve paso por el AV25 de Segunda Categoría.

La Selección de Ecuador analizará la continuidad de Beccacece luego del Mundial, antes la idea era ofrecerle una renovación de cuatro años más pero tras la eliminación su salida sería un hecho.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

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