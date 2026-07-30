¡Luto en el fútbol nacional! Falleció destacado exjugador mundialista con la Selección Colombia. Conoce los detalles y su legado aquí.

La Selección Colombia y el fútbol colombiano recibieron una de esas noticias que nadie quiere escuchar. Un histórico jugador que jugó un Mundial falleció a los 88 años y no se trató de cualquier Copa del Mundo. ¡Fue la primera que disputó la ‘Tricolor’.

Seis mundiales tuvieron que pasar en la historia del fútbol para que Colombia jugará su primer Mundial. Esto se dio en Chile 1962 y uno de los defensores convocados por el entrenador Alfonso Perderna se nos adelantó en el camino.

Apodado como ‘Mono’, el protagonista de esta historia jugó un total de 204 partidos con Independiente Santa Fe entre 1954 y 1966, obteniendo los títulos de la Liga Colombiana en 1958 y 1960. Este defensor central era el último sobreviviente del plantel de la Selección Colombia que jugó el Mundial de Chile 1962.

Falleció histórico jugador mundialista de la Selección Colombia

Jugadores de Colombia en el Mundial Chile 1962. (Foto: X / @casalesports)

“La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Hernando ‘Mono’ Tovar, histórico exfutbolista del Fútbol Profesional Colombiano y de la Selección Colombia. Tovar desarrolló gran parte de su carrera deportiva con Independiente Santa Fe, club con el que conquistó los títulos del fútbol colombiano en 1958 y 1960, consolidándose como uno de los referentes de la institución. Además, hizo parte de la histórica Selección Colombia que disputó la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962“, publicó la DIMAYOR para confirmar el fallecimiento de un histórico jugador mundialista de la ‘Tricolor’.

Se confirmó el próximo partido de la Selección Colombia tras el Mundial 2026

Luego de quedar eliminada contra Suiza en los octavos de fiinal del Mundial 2026, la Selección Colombia volverá jugar el sábado 26 de septiembre cuando enfrente a México en el primero de cuatro partidos amistosos que disputaría en esta fecha FIFA.

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