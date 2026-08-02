Revelan el salario que Gianni Infantino iba a cobrar si vendía los activos de la Copa del Mundo a inversores privados y la cifra es abismal.

Pese a que la FIFA anunció públicamente haber dado marcha atrás a su proyecto de vender parte de los activos del Mundial a inversores privados, los detalles siguen filtrándose. Este domingo se conoció el abismal salario que iba a tener Gianni Infantino en la empresa que iba a ser creada con su propuesta.

Según el The Times, Gianni Infantino iba a pasar a ser como un CEO de la FIFA Forward Enterprise y su salario iba a ser 30 millones de dólares al año. La propuesta del presidente de la FIFA lo iba a tener cobrando más que cracks como Yamal, Vinicius, Messi, Luis Díaz entre otros.

Así mismo, el cargo de Gerente General de la mencionada empresa le habilitaba para ser el mandatario por tiempo ilimitado, mientras que por normativa FIFA, como su presidente tiene solo máximo tres períodos.

Actualmente según datos oficiales de la FIFA, el salario de Infantino es de 4.3 millones de dólares. La propuesta finalmente quedó descartada tras amenazas de UEFA, AFC y CONCACAF.}

Ahora Infantino podría quedarse sin el puesto nuevo y sin su actual dignidad y es que según medios internacionales, las confederaciones le habrían pedido la renuncia inmediata a Infantino.

Los posibles competidores para la presidencia de la FIFA

Nasser Al-Khelaifi (presidente PSG), Aleksander Ceferin (presidente UEFA), Mattias Grafström (actual directivo de FIFA), Víctor Montagliani (presidente de CONCACAF) son los que suenan para suceder a Infantino en el cargo en las próximas elecciones.

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Inversores cercanos a Trump iban a ser los beneficiados de la FFE.

En resumen