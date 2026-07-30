La CONCACAF tiene una respuesta oficial a la propuesta de FIFA sobre vender acciones del Mundial.

La propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre vender acciones a inversores para el control del Mundial sigue generando respuestas. La UEFA ya confirmó su total rechazo a esta propuesta y amenazó con no jugar el Mundial, mientras que ahora el turno fue para CONCACAF.

Mediante un comunicado oficial, las 41 asociaciones miembros de la CONCACAF rechazaron totalmente esta propuesta de la FIFA sobre vender acciones para controlar el Mundial. Siguen la misma línea de UEFA y le dan un “golpe” a Infantino.

“La Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro rechazan la propuesta y encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región”, dice el comunicado de la CONCACAF.

Además, desde la Confederación también expresaron su profunda preocupación por estas ideas: “Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA”, avisa la CONCACAF.

Infantino buscará una nueva elección en FIFA. (Foto: GettyImages)

Con este nuevo rechazo a la propuesta de Gianni Infantino, se espera que la FIFA resuelva en las siguientes semanas dar por finalizada esta propuesta. Todavía resta por conocer lo que digan las confederaciones de Asia, África y hasta CONMEBOL, pero se ve poco probable que la apoyen.

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UEFA avisó que no irá al Mundial

La UEFA envió un comunicado advirtiendo que sí esta propuesta de la FIFA escala y se concreta no irán a ninguna competencia para los siguientes años poniendo en jaque todo lo que será el Mundial 2030.

En síntesis: