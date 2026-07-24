Así reaccionó Antonela Roccuzzo al ver que Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina

Empezaron las despedidas en la Selección Argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Nicolás Otamendi anunció lo que había anticipado, se retiró de la ‘Albiceleste’ y Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi, no dudó en reaccionar.

Lisandro Martínez se lesionó al minuto 44 del primer tiempo y a Otamendi se le presentó la oportunidad de oro. Se podía despedir de Argentina con un segundo título Mundial y no hizo un mal partido, pero… Tanto insistió el buen juego de España que llegó el gol del título al primer minuto del segundo tiempo extra de la prórroga.

Luego de recibir 6.5 de calificación, según el portal ‘Sofa Score’, por, entre otros motivos deportivos, cinco contribuciones defensivas y seis de nueve duelos ganados en la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina. Antonela Roccuzo no fue indiferente a la noticia.

Otamendi anunció el retiro de la Selección Argentina y Antonela Roccuzo reaccionó

Nicolás Otamendi y Antonela Rocuzzo. (Foto: Getty Images)

“Hoy (23 de julio) me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos. El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida (…) Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”, anunció Otamendi y Antonela Roccuzo no dudó en reaccionar con un ‘Me Gusta’.

La reacción de Antonela Roccuzo al anuncio de Otamendi. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)

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¿Quién tiene más seguidores en Instagram, Nicolás Otamendi o Antonela Rocuzzo?

Al ser los protagonistas de esta historia, no hubo un mejor momento para comparar quién tiene más seguidores en Instagram. La diferencia es de 31.8 millones de seguidores. Mientras Nicolás Otamendi cuenta con 10.1 millones, la esposa de Leo Messi tiene más de 41.9 millones de seguidores.

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