Juan Román Riquleme señaló al culpable de la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial

¡Román habló sin filtro! Juan Riquelme analizó la caída ante España en el Mundial y le puso nombre y apellido al culpable. ¡Míralo!

A priori, el análisis que tiene el mayor consenso es que España superó ampliamente a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 a pesar de que solo marcó un gol. Sin embargo, Juan Román Riquelme se encargó de señalar al cupable de la derrota que muy pocos tenían.

España venció 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres que llegó hasta el primer minuto del segundo tiempo extra de la prórroga, pero Messi y compañía se vieron tan superados que terminaron con ningún tiro al arco en más de 120 minutos. La selección española tuvo 12 disparos a puerta.

“Es un torneo en el cual esos mano a mano son en 20 días en los cuales te tienes que levantar bien en esos 20 días, y a parte juegan cada tres días, que los jugadores se lesionan y que están cansados“, le empezó diciendo Román al canal ‘TyC Sports’ sobre el Mundial 2026 y lo más curioso estaba por llegar.

Román señaló al culpable de la derrota de Argentina en la final del Mundial

Riquelme habló de la final del Mundial. (Foto: Getty Images)

Sin dejar de reconocer lo que hizo España en la final del Mundial 2026, a Riquelme no le tembló la voz para señalar al cansancio como el cupable de la derrota de Argentina. “Lo hemos vivido con la selección en la final. ¿No? La selección se notó que estaba cansada y por más que España juegue de maravilla, lo hace muy bien. La verdad que hay que felicitar a España porque juega muy bien a la pelota, pero creo que Argentina estaba cansada. Si hubiese tenido un poco más de descanso, creo que el partido hubiese sido otro“, señaló el actual presidente de Boca Juniors.

¿Cuántos goles y asistencias tuvo Juan Román Riquelme con la Selección Argentina?

Según el portal ‘Transfermarkt’, Juan Román Riquelme jugó con la Selección Argentina 51 partidos y 4.154 minutos en los que registró 17 goles y 20 asistencias. El ‘Torero’ solo jugó un Mundial (2006) con la ‘Albiceleste’.

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