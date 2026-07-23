El retirado seleccionado alemán Thomas Muller también aprovechó el momento para criticar a Messi y a la Selección de Argentina.

Las críticas y denuncias desupuesto favoritismo arbitral hacia Argentina y Lionel Messi no paran y tiene nuevo vocero. El ex seleccionado de Alemania, Thomas Muller, también contó una anécdota arbitral.

“Ya íbamos ganando contra Argentina, y Lionel Messi estaba justo a mi lado. El balón rebotó en el suelo y luego golpeó mi mano, que estaba en esta posición (junto a su cuerpo)”, recordó.

“El árbitro me mostró inmediatamente una tarjeta amarilla, y creo que la razón es simplemente que Messi estaba a mi lado. Sentí que Messi lo miró como diciendo: ‘Vamos perdiendo, por favor, ayúdanos un poco'”, afirmó.

La anécdota responde al enfrentamiento entre Alemania y Argentina en el Mundial 2010, sin embargo las redes rápidamente encontraron la jugada y se hizo viral.

En la misma se aprecia que el alemán tenía la mano abierta y ese toque cortaba una jugada de peligro de Argentina muy cerca del área rival de los europeos, por lo que la amarilla si ameritaba.

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, varios jugadores negaron que el equipo recibiera ayudas arbitrales y destacan el trabajo del grupo.

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