Luis de la Fuente, amigo de Scaloni, confirmó qué pasará con Messi en Argentina tras la final del Mundial

¡Confidencia de campeón a campeón! Luis de la Fuente, amigo de Lionel Scaloni, reveló qué pasará con Messi en Argentina. ¡Míralo aquí!

Una de las grandes dudas que dejó la final del Mundial 2026 fue el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina. Luego del mensaje que dejó abierta la puerta para el retiro de la ‘Albiceleste’, Luis de la Fuente, amigo de Lionel Scaloni, confirmó qué pasará con Leo tras la derrota ante España.

“Estoy contento por Luis, se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene. ¿Si lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya que llamarlo hasta después de la final”, dijo Scaloni sobre el técnico de España antes de ganarle a Inglaterra en semifinal.

La relación cercana entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente empezó en 2017 cuando el entrenador argentino estaba estudiando en la Real Federación Española de Fútbol y uno de sus profesores fue el actual técnico de la Selección de España. Entonces… ¿El DT español tenía algo de información?

De la Fuente confirmó qué pasará con Messi tras la final del Mundial

Leo Messi, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. (Foto: Getty Images)

De la Fuente le concedió una entrevista al diario ‘Marca’, y a la ahora de hablar de la victoria ante Argentina en la final del Mundial 2026, reveló qué pasará con Messi. La duda pasó a ser… ¿Se refería al retiro de la ‘Albiceleste’ o de los Mundiales? “Y con Argentina fue la madre de todos los partidos. La vigente campeona, una selección de tres estrellas, la retirada de Messi… El encuentro soñado. El triunfo fue cerrar el círculo de todo lo que habíamos estado proponiendo todo durante toda la competición. Y el análisis final fue que en líneas globales todo el Mundial transcurrió según planeado y visualizado previamente“, confesó el DT de España.

¿Quién tiene un salario más alto, Luis de la Fuente o Lionel Scaloni?

La diferencia es de 400.000 dólares. Mientras el portal ‘Business Insider’ le reportó un salario a Luis de la Fuente de 2.2 millones anuales en la Selección de España, ‘Finance Football’ señaló que Lionel Scaloni gana ‘Finance Football‘ 2.6 millones al año como entrenador de Argentina.

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