En uno de los peores momentos de Messi, Casemiro dijo: “Uno de los mejores de todos los tiempos”

No son horas fáciles para Lionel Messi, como él lo confesó, así que para empezar a levantar el ánimo no hubo nada mejor que las palabras del nuevo compañero estrella que va a tener en Inter Miami. Casemiro se rindió ante Leo a pesar de que Argentina perdió con España la final del Mundial 2026.

El mundo se paralizó con esa imagen. Luego de unos minutos de la celebración de España levantando la Copa del Mundo, Messi se quebró y no pudo contener las lágrimas después de la derrota 1-0 en la prórroga. Su primer mensaje tras la dolorosa caída fue conmovedor.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, publicó Leo Messi en Instagram e Inter Miami estaba por darle una buena noticia.

Así Inter Miami anunció la llegada de Casemiro

Casemiro firmó con Inter Miami. (Foto: X / @InterMiamiCF)

“Inter Miami CF anunció hoy (22 de julio) el fichaje del mediocampista internacional brasileño Casemiro. El cinco veces campeón de la UEFA Champions League se incorpora al Club como agente libre y permanecerá bajo contrato hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción hasta junio de 2029. El mediocampista se suma al Club mientras se encuentra a la espera de recibir su visa P-1″, publicó la página oficial del equipo norteamericano.

En uno de los peores momentos de Messi, Casemiro dijo: “Uno de los más grandes”

Inter Miami no la tuvo fácil para firmar a Casemiro, ya que Los Angeles Galaxy también estuvo interesado en el fichaje. El mediocampista aclaró esta situación diciendo que “hablé con el LA Galaxy hace un tiempo ya, pero le he dejado muy claro para ellos que a mí me gustaría jugar en el Inter Miami porque al final es una ciudad que a mi me encanta (…) Y claro que el proyecto, la ilusión y, por supuesto, que jugar con uno de los mejores de todos los tiempos claro que te anima. Entonces, lo único que tengo que agradeces es muchas gracias al Inter Miami por hacer el esfuerzo para poder estar aquí”.

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