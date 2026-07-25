Cristian Volpato jugó el Mundial 2026 y ahora protagoniza un escándalo por un posible doping positivo

La estrella australiana protagonizó un gigante escándalo, donde incluso fue detenido hasta dos veces por exceso de velocidad.

Este sábado 25 de julio de 2026 el mundo del fútbol se vio sacudido por una impactante noticia sobre el arresto de una figura que estuvo en el Mundial 2026. El jugador australiano, Cristian Volpato, fue detenido en dos ocasiones por exceso de velocidad y dio positivo para una sustancia estupefaciente, según la policía local.

De acuerdo a la información revelada desde Australia y por diferentes medios internacionales como AP, RT, y otros, Volpato fue detenido la madrugada del viernes en su auto 109 kilómetros por hora, en una vía donde el límite es de 60 km/h, es decir 50 kilómetros más de lo permitido.

La Policía tomó la decisión de realizar una prueba de sustancias al jugador, puesto que, antes en el mismo día ya había sido detenido por ir a más de 20km/h. En ese examen, el futbolista dio positivo a una sustancia y ahora incluso se expone a una sanción en su carrera. En el país se le suspendió la licencia de conducir y quedó en libertad.

Volpato hace poco estuvo jugando el Mundial 2026 con los colores de Australia y estuvo en 3 encuentros en ese torneo. Por lo cual, el jugador negó las acusaciones y se terminó sometiendo a una prueba voluntaria de la Federación de Australia, la cual dio negativo, según avisa RT.

Volpato estuvo en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Cristian Volpato puede ser sancionado por la FIFA?

Este presunto doping positivo podría llevar una sanción para Volpato, aunque no haya estado en competencia. La FIFA tiene a este tipo de sustancias como prohibidas para los futbolistas, por lo cual, se podría iniciar una investigación, y si hay suficientes argumentos, sancionar al jugador con un tiempo fuera de las canchas.

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Los números de Cristian Volpato en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, el jugador de 22 años jugó con la Selección de Australia 3 partidos sumando 161 minutos. No marcó goles ni dio asistencias. Se fue eliminado en los 16avos tras perder contra Egipto en los penales.

En síntesis: