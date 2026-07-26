La decisión final del Bayern Múnich con Luis Díaz tras el interés del Al Hilal

El supuesto interés del Al Hilal por Luis Díaz ya llegó a las oficinas del Bayern Múnich y el gigante alemán ya tomó una postura.

Una de las noticias deportivas más importantes se dio este fin de semana, y es que Luis Díaz habría entrado en planes del Al Hilal de Arabia Saudita. Con la noticia ya viral en todo el mundo, ya habría primera respuesta del Bayern Múnich.

Según reporta el portal GOAL.com en su versión internacional, Bayern Múnich no tienen ninguna intención de vender a Luis Díaz. La oferta del Al Hilal rondaría los 130 millones de euros, insuficiente a los ojos del cllub alemán.

El rotativo señala que no solo la cifra es inferior a lo que consideran que vale su estrella y figura junto a Harry Kane y Olise en Europa, si no que no ven muchos jugadores que podrían ser un recambio en el mismo nivel que el colombiano.

Vinicius Jr, Lamine Yamal y Bradley Barcola son los únicos jugadores del nivel de Luis Díaz que podrían ser fichados, sin embargo entienden que la inversión costaría más de loas 130 millones de euros que pagarían por Díaz.

El Bayern Múnich necesita recibir una oferta de 150 millones de euros para al menos considerar una venta, según GOAL, y todo estará sujeto a la posibilidad de fichar un reemplazo.

El contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz tiene contrato hasta 2029 con Bayern Múnich, el jugador colombiano tiene varias cláusulas de premios que hacen que su salario pueda subir hasta los 16 millones al año.

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Luis Díaz ya lleva tres títulos con el Bayern en una temporada.

En resumen