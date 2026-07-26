A Montero le hicieron un golazo y los hinchas de Boca no lo perdonan: “Amateur lo del arquero”

Conoce la jugada del gol a Álvaro Montero que desató las duras críticas de los hinchas de Boca Juniors en redes sociales. ¡Video!

¿Se acabó el romance en tan solo el segundo partido? Álvaro Montero jugó su segundo encuentro como arquero de Boca Juniors y tan solo en el primer tiempo le hicieron tres goles. Los hinchas no lo perdonaron y reaccionaron ante los goles en los que se vio comprometido.

Montero venía de debutar en Boca Juniors durante la victoria 1-0 ante O’Higgins en el partido de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. No solo dio de qué hablar con un gesto en los actos protocolarios que hace por su hija, también tuvo una atajada que terminó en muchos elogios.

Llegó la hora del segundo partido de Álvaro Montero en Boca Juniors y el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió darle descanso a la mayoría de jugadores titulares por el partido de vuelta ant O’Higgins. Eso lo sufrió el arquero de la Selección Colombia no con uno, sino con tres goles que, según los hinchas, tuvo cierto grado de responsabilidad.

Video: El golazo que le hicieron a Montero en Boca Juniors vs. Deportivo Riestra

El golazo que le hicieron a Álvaro Montero. (Foto: x / @SC_ESPN)

Primero llegaron dos goles de cabeza desde el área chica y luego se dio un auténtico golazo. Alexander Díaz tomó el balón casi desde el área de Deportivo Riestra, recorrió más de a mitad de la cancha sin ninguna oposición, y antes de entrar al área de Boca Juniors, picó la pelota de una forma que ni los 2 metros de estatura de Montero pudieron hacer algo. ¡Video!

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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Las reacciones de los hinchas de Boca a los primeros goles que le hicieron a Álvaro Montero

“Amateur lo del arquero de Boca jaja responsable directo de los 3 goles“, “si este golazo de Alexander Díaz para Deportivo Riestra lo hacían Messi o Maradona, era el gol del siglo”, “jajajaj el súper arquero de 3 metros, amigo. ¡Qué crack!”, “100 millones en un arquero acá hermano” y “es un golazo pero como retrocede el arquero cuando se la pican, una estaca”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas en contra de Álvaro Montero.

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