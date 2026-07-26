A pocos días de la salida de Gustavo Petro, Luis Díaz le dio este regalo a Abelardo de la Espriella

Conoce el regalo que Luis Díaz le entregó a Abelardo de la Espriella a pocos días de la salida del presidente Gustavo Petro.

La postura política de la mayoria de los jugadores de la Selección Colombia volvió a quedar más que clara. A pocos días de la salida de Gustavo Petro de la presidencia colombiana, Luis Díaz sorprendió y le dio un regalo al presidente electo Abelardo de la Espriella.

¡A los antecedentes! Antes de viajar a Estados Unidos para preparar el Mundial 2026, los jugadores de la Selección Colombia recibieron el pabellón nacional por parte del presidente Petro. Sin embargo, las expresiones de jugadores como James Rodríguez y ‘Lucho’ Díaz hablaron por sí solas.

Luis Díaz le extendió la mano, casi ni lo miró a los ojos y el mismo Gustavo Petro iba a sacar conclusiones luego de la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. “Me miraron feo“, dijo el presidente colombiano el 20 de julio y… ¿Ahora todo empieza a tener sentido?

Díaz le dio este regalo a De la Espriella a pocos días de la salida de Petro

Petro, Luis Díaz y De la Espriella. (Foto: Getty Images y X / @ABDELAESPRIELLA)

A pocos días de la salida de Gustavo Petro como presidente de Colombia, eso pasará el 7 de agosto de 2026, ‘Lucho’ Díaz decidió visitar a Abelardo de la Espriella y le dio como regalo su camiseta de la Selección Colombia. Esta prenda cuesta $649.900 pesos colombianos en la tienda oficial de Adidas. ¡Video!

Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo.



Lucho… pic.twitter.com/TAGYXHooU9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 27, 2026

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El mensaje que Abelardo de la Espriella le dedicó a Luis Díaz

“Hoy (26 de julio) abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo. Lucho representa lo mejor de nuestra gente: talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la Patria. Su historia les demuestra a millones de niños y jóvenes que ningún sueño es demasiado grande cuando se trabaja con determinación y fe. En mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad, porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país. Gracias, Lucho, y gracias a tu familia por esta visita y por mantenerse siempre firmes por Colombia. La Patria necesita más hombres y mujeres como ustedes”, publicó De la Espriella en sus redes sociales.

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