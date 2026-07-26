Última hora: Revelan que un fichaje de Liga de Quito se quiere ir del club

Liga de Quito sigue con cambios en su plantel y ahora revelan que uno de sus recientes fichajes se quiere ir del equipo.

Liga de Quito ya tiene nuevo entrenador con la llegada de Gustavo Álvarez, sin embargo parece que los problemas no acaban. Uno de los recientes fichajes de Liga ha expresado su deseo de irse.

Sorpresivamente, José Carabalí “no se siente cómodo en Liga y quiere irse”, según la prensa de Perú. El volante y extremo lleva apenas tres semanas de su llegada al equipo.

Los motivos de la incomodidad de Carabalí no han trascendido, muchos señalan que se debe a temas personales, otros a la mala interna que habría en el camerino del club.

Liga de Quito pagó cerca de 600 mil dólares por sus derechos deportivos, por lo que una salida sólo se daría por esa cifra o al menos mayor. Carabalí ha sido titular en todos los partidos desde que llegó.

Carabalí dejó Universitario de Perú tras algunas temporadas y dos campeonatos nacionales. Justamente el club ‘crema’ sería uno de los posibles desoes para volver por parte del jugador.

Los fichajes que Liga de Quito para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, José Carabalí, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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José Carabalí fue incluso seleccionado de Ecuador. Foto: Getty

En resumen