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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Francia e Irak se enfrentan el día de hoy en el Estadio Filadelfia. A continuación, entérate cómo seguir este gran partido que protagoniza uno de los candidatos al título.

Francia vs. Irak por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Francia vs. Irak por el Mundial 2026.

Francia e Irak se ven las caras en el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. En uno de los encuentros más esperados de la jornada por lo que representa la categoría del equipo europeo y la sorpresa que podrían dar los asiáticos, en la siguiente nota conocerás todos los pormenores de los canales oficiales de transmisión y los distintos horarios establecidos en el planeta.

Respecto al nivel de los equipos en este inicio del Mundial 2026, recordemos que Francia consiguió un buen triunfo por 3-1 frente a Senegal e Irak cayó goleado 4-1 contra Noruega. Es así que, de acuerdo a los pretensiones de ambas selecciones, necesitan el triunfo a como de lugar en el partido del día de hoy y con lo cual nos espera un trámite de diversas emociones en el Estadio Filadelfia.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

  • 14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

  • Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
  • México | ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Chile | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Venezuela | DirecTV, DGO e inter
  • Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | AUF TV, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
  • Paraguay | Gen y Trece
  • España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026

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Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak | Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

DATOS CLAVES

  • Francia e Irak jugarán hoy en el Estadio Filadelfia por el Mundial 2026.
  • Kylian Mbappé figura en la posible alineación titular de Francia.
  • 16:00 horas es el horario oficial del partido para Perú, Colombia y Ecuador.
Renato Pérez
Renato Pérez
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