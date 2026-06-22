Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Francia e Irak se enfrentan el día de hoy en el Estadio Filadelfia. A continuación, entérate cómo seguir este gran partido que protagoniza uno de los candidatos al título.

Francia e Irak se ven las caras en el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. En uno de los encuentros más esperados de la jornada por lo que representa la categoría del equipo europeo y la sorpresa que podrían dar los asiáticos, en la siguiente nota conocerás todos los pormenores de los canales oficiales de transmisión y los distintos horarios establecidos en el planeta.

Respecto al nivel de los equipos en este inicio del Mundial 2026, recordemos que Francia consiguió un buen triunfo por 3-1 frente a Senegal e Irak cayó goleado 4-1 contra Noruega. Es así que, de acuerdo a los pretensiones de ambas selecciones, necesitan el triunfo a como de lugar en el partido del día de hoy y con lo cual nos espera un trámite de diversas emociones en el Estadio Filadelfia.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO e inter

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026

Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak | Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

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