Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Francia e Irak se ven las caras en el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. En uno de los encuentros más esperados de la jornada por lo que representa la categoría del equipo europeo y la sorpresa que podrían dar los asiáticos, en la siguiente nota conocerás todos los pormenores de los canales oficiales de transmisión y los distintos horarios establecidos en el planeta.
Respecto al nivel de los equipos en este inicio del Mundial 2026, recordemos que Francia consiguió un buen triunfo por 3-1 frente a Senegal e Irak cayó goleado 4-1 contra Noruega. Es así que, de acuerdo a los pretensiones de ambas selecciones, necesitan el triunfo a como de lugar en el partido del día de hoy y con lo cual nos espera un trámite de diversas emociones en el Estadio Filadelfia.
¿A qué hora juegan Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?
- 14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?
- Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
- Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
- Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+
- Chile | DirecTV, DGO y Paramount+
- Venezuela | DirecTV, DGO e inter
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | AUF TV, DirecTV, DGO y Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen y Trece
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026
Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Irak | Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.
DATOS CLAVES
- Francia e Irak jugarán hoy en el Estadio Filadelfia por el Mundial 2026.
- Kylian Mbappé figura en la posible alineación titular de Francia.
- 16:00 horas es el horario oficial del partido para Perú, Colombia y Ecuador.