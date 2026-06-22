Por qué está demorado el partido entre Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026

Francia ganaba 1-0 a Irak con gol de Kylian Mbappé, pero el partido está paralizado en el Estadio Filadelfia. A continuación, descubre todos los detalles de esta compleja situación.

Francia e Irak disputan uno de los partidos de la jornada de hoy. En el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026, el Estadio Filadelfia era testigo de un triunfo parcial por parte del equipo galo gracias a un golazo por parte de Kylian Mbappé. Si bien terminó el primer tiempo y se espera por la etapa complementaria, lo concreto es que ahora el encuentro está demorado.

DEMORADO EL PARTIDO ENTRE FRANCIA E IRAK



Por la tormenta que hay en Filadelfia, el encuentro se encuentra suspendido.



Con gol de Mbappé, los Blues se fueron al descanso ganando por 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wsN6eVeQHB — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

¿Qué es lo que realmente ocurrió en el Estadio Filadelfia? Resulta que en los minutos finales del encuentro entre Francia vs. Irak se pudo apreciar una lluvia bastante intensa en la ciudad que obviamente recaída con mucha potencia sobre el campo de juego. Luego, se confirmaría la información que existe una alerta de tormenta eléctrica y por ende es que la demora surge como protagonista.

Fuente: Getty Images.

En resumen, por el momento se espera una indicación concreta por parte de las autoridades correspondientes del partido entre Francia vs. Irak para determinar en cuánto tiempo se reanudará el segundo tiempo restante. La ventaja parcial es para los europeos y con lo cual vienen logrando la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que los asiáticos se estarían despidiendo.

¿Cuál es el protocolo de seguridad ante tormentas eléctricas en el Mundial 2026?

Freno inmediato de las acciones: Si se detecta la caída de un rayo dentro de un radio de peligro predeterminado cerca del estadio, el árbitro tiene la obligación de interrumpir el partido al instante.

Si se detecta la caída de un rayo dentro de un radio de peligro predeterminado cerca del estadio, el árbitro tiene la obligación de interrumpir el partido al instante. Evacuación a zonas seguras: Los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo arbitral deben salir de la cancha rápidamente y refugiarse en espacios bajo techo. Además, se les instruye que no tengan contacto con vallas u otras estructuras metálicas.

Los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo arbitral deben salir de la cancha rápidamente y refugiarse en espacios bajo techo. Además, se les instruye que no tengan contacto con vallas u otras estructuras metálicas. Monitoreo meteorológico: Los organizadores del torneo vigilan constantemente el movimiento y la intensidad de la tormenta utilizando tecnología satelital, radares especiales y reportes del clima en vivo.

Los organizadores del torneo vigilan constantemente el movimiento y la intensidad de la tormenta utilizando tecnología satelital, radares especiales y reportes del clima en vivo. La regla de los 30 minutos: Una vez que cae el último rayo en la zona de riesgo, comienza una cuenta regresiva de media hora. El detalle clave: si vuelve a relampaguear antes de que termine el tiempo, el reloj se reinicia automáticamente a cero y hay que esperar otros 30 minutos completos.

Una vez que cae el último rayo en la zona de riesgo, comienza una cuenta regresiva de media hora. si vuelve a relampaguear antes de que termine el tiempo, el reloj se reinicia automáticamente a cero y hay que esperar otros 30 minutos completos. Autorización para regresar: Solo cuando se logra completar esa media hora ininterrumpida sin ninguna actividad eléctrica, se declara que el área está libre de peligro y se permite el ingreso al terreno de juego.

Solo cuando se logra completar esa media hora ininterrumpida sin ninguna actividad eléctrica, se declara que el área está libre de peligro y se permite el ingreso al terreno de juego. Periodo de reacondicionamiento: Antes de que la pelota vuelva a rodar, se les otorga a los equipos una pequeña ventana de 5 a 10 minutos para calentar. Esto es fundamental para que los jugadores vuelvan a entrar en calor y eviten lesiones musculares por el tiempo que estuvieron inactivos.

Antes de que la pelota vuelva a rodar, se les otorga a los equipos una pequeña ventana de 5 a 10 minutos para calentar. Esto es fundamental para que los jugadores vuelvan a entrar en calor y eviten lesiones musculares por el tiempo que estuvieron inactivos. Decisión final sobre el partido: Si el clima no mejora y la pausa se alarga durante más de 45 a 60 minutos, las autoridades del torneo se reúnen para evaluar la situación. En ese momento, deciden si las condiciones permiten seguir esperando para reanudar el juego o si lo más seguro es suspenderlo y reprogramarlo para otro día.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES