El partido de Alemania toca la puerta y ahora la FEF tomó esta primera decisión con Beccacece.

El clima áspero en la Selección de Ecuador sumado a los malos resultados en el Mundial, hizo que muchos hinchas pidan la salida de Beccacece y que no sea el DT vs Alemania. Sin embargo, la FEF tiene otros planes con el DT y ya tomó una decisión.

Pese a que muchos piden que Beccacece deje la Selección de Ecuador en este momento, la FEF decidió que esté en el partido contra Alemania y que lo dirija. La intención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es sentarse con el entrenador después del Mundial 2026 y conversar sobre su futuro.

Por lo cual, Sebastián Beccacece estará contra Alemania y podría ser este su último partido con la Selección de Ecuador, en un proceso que ha estado lleno de polémicas y donde ‘La Tri’ no pudo alcanzar el nivel esperado como en otras ocasiones.

Beccacece viene siendo muy criticado en diferentes frentes y el mismo entrenador confesó que no “se ha podido ganar el corazón de los ecuatorianos, pero que lo seguirá intentando.” No obstante, se ve muy poco probable una reconciliación entre la hinchada y el DT.

Beccacece es muy cuestionado en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo, con una de las mejores generaciones de su historia, la Selección de Ecuador está casi eliminada del Mundial 2026 y ahora mismo podría quedarse fuera en la zona de grupos. Suponiendo un fracaso, uno de los más grandes de ‘La Tri’ en estos torneos.

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Las estadísticas de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece ha dirigido en la Selección de Ecuador 22 partidos entre todas las competencias. Ganó 8 partidos, empató 12 y acabó perdiendo nada más que 2. El tema es que de esos 12 empates, el equipo nacional acabó igualando 8 encuentros por 0 a 0.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Alemania?

La Selección de Ecuador jugará contra Alemania el próximo jueves, 25 de junio de 2026, en este partido ‘La Tri’ se jugará todo el torneo. El encuentro comenzará desde las 15H00.

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En síntesis:

La FEF decidió que Sebastián Beccacece dirija a Ecuador en el partido contra Alemania.

dirija a Ecuador en el partido contra Alemania. El partido entre la Selección de Ecuador y Alemania será el jueves 25 de junio.

será el jueves 25 de junio. Sebastián Beccacece registra 22 partidos dirigidos, con 8 victorias y 12 empates con Ecuador.