Por qué no juega Aurélien Tchouaméni en el Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026

Francia ultima detalles para enfrentar a Irak en el Mundial 2026 y no contará con Aurélien Tchouaméni. En la previa del duelo se conoció de esta situación que sorprende a todos.

Francia se alista para enfrentar el día de hoy a Irak. Por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026, los actuales subcampeones necesitan la victoria a como de lugar para asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final. Lamentablemente para sus intereses es que no podrán contar con un Aurélien Tchouaméni que fue titular en el estreno del equipo frente a Senegal que terminó con triunfo por 3-1.

¿Qué es lo que pasó con Aurélien Tchouaméni? Resulta que durante las últimas horas se pudo conocer la información de que el volante de Francia no pudo ser parte de la más reciente práctica de la plantilla. Si bien hay indicios de una lesión o dolencia de por medio, todavía no se ha podido confirmar si es que existiría algún otro motivo por el que hoy no estará presente en el duelo ante Irak.

Fuente: @SergioRodr91650

Frente a dicha situación es que el nombre de Manu Koné aparecería como titular en Francia en el partido ante Irak. Siendo un futbolista que compite en la misma condición, pese a que cuenta con otras características de juego, es lo más parecido para darle el equilibrio que necesita el equipo europeo. En resumen, hablamos de una baja importante para los galos que igual requieren del triunfo.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO y Paramount+

Chile | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO e inter

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

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