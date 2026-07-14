La prensa de Inglaterra no está muy contenta con la elección del árbitro para las semifinales del Mundial contra Argentina.

La previa del partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 sigue calentándose. Ahora desde la prensa británica han lanzado duras apreciaciones sobre la elección del árbitro Ismail Elfath como el juez central por parte de la FIFA.

“El miedo del favoritismo a Argentina ha aumentado luego de que FIFA confirmara al árbitro “favorito de Messi” para las semifinales”, escribió el Daily Mail.

El Daily Mirror asegura que Argentina quería a este árbitro y que FIFA les “concedió el deseo”, finalmente The Sun hace eco de que este fue el árbitro que estuvo en la final de la Leagues Cup del Inter Miami.

Otro dato que ‘enciende’ las alarmas de los ingleses es el récord que tiene Messi bajo este árbitro en Estados Unidos. En más de cinco partidos, el argentino solo conoce la victoria con este referí en el Inter Miami.

A nivel de selecciones, Elfath también estuvo en un partido clave de Argentina, al ser uno de los árbitros de campo en la final del Mundial 2022 en la que justamente se coronaron ante Francia.

Fears of World Cup favouritism towards Argentina have been heightened after FIFA confirmed Lionel Messi's 'favourite referee' will officiate England's highly-anticipated semi-final. On Tuesday, it was confirmed that Ismail Elfath will referee the game in what will be the most pic.twitter.com/MazVSapsrc — Daily Mail Sport (@MailSport) July 14, 2026

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 15 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) España: 21:00 horas

Ismail Elfath arbitró el polémico partido entre Uruguay y España en fase de grupos.