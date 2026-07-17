Hipoxia leve e inflamación pulmonar: ¿a qué se enfrentan los jugadores de Argentina y España si sigue el humo en Nueva York durante la final del Mundial?

Argentina y España rezan por que mejore el aire de Nueva York. De no hacerlo y no moverse el partido, habrá consecuencias físicas.

La final de la Copa del Mundo del año 2026 se encuentra en vilo a 48 horas de que Argentina y España pongan a rodar el balón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La calidad del aire en la ciudad de Nueva York alcanza puntos históricos en cuanto a lo negativo se refiere. En caso de que la situación no cambie el día sábado, ¿A qué se enfrentan los jugadores?

La información dice que la capital neoyorquina amanece con una calidad de aire de 185 sobre 500. La más baja en semanas y que supera los estándares recomendados para incluso hacer vida diaria. Más allá del número 150, la realidad se considera perjudicial para la salud e incluso en la jornada de hoy se le ha pedido a la población local salir a la calle con mascarilla. Este contexto para la final de la Copa del Mundo puede cambiar todo. ¿Cómo afecta eso al rendimiento físico de los futbolistas?

Lo primero que se debe entender es que la FIFA tiene la potestad y el manejo completo de los recintos deportivos durante una Copa del Mundo. Es la máxima autoridad a la hora de proponer aplazamientos o postergar directamente choques oficiales. No entran aquí alcaldías ni gobernaciones locales por encima del máximo ente del fútbol mundial. Se dice que para la jornada de este sábado habrá lluvia y con ello la situación podría resolverse, pero nada puede anticiparse a lo que ocurra dentro de unas horas.

Ahora vayamos a lo médico. Las recomendaciones pasan por no hacer ejercicio físico en una condición donde el aire este por encima de 135. Si todo sigue su curso, los jugadores se pueden enfrentar a cuadros de Hipoxia leve, reduciendo la cantidad disponible para los músculos y el cerebro, así como a una inflamación pulmonar por el sobreesfuerzo de dicha parte del cuerpo en encontrar oxígeno con cada respiración.

Las micropartículas pueden penetrar profundamente en los alveolos, algo que activaría una respuesta inflamatoria que estrecha las vías respiratorias. Fatiga prematura, sobrecarga cardiovascular, irritación de mucosas con ardor en los ojos, picor de garganta y sensación de ahogo, el cuadro final. Ninguna de estas medidas impide jugar el partido a gran escala, pero desnaturalizaría el juego por completo.

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Nunca se jugó una final del Mundial un lunes

Imaginemos por un momento que la final debe ser movida de día. La historia de la Copa del Mundo deja en claro que el sábado y el domingo han sido los días más habituales para ver un partido de estas características. Solamente en 1930 Uruguay y Argentina disputaron la final de la Copa del Mundo entre semana. Ocurrió un día miércoles y a partir de ahí todo pasó al fin de semana.

Repetimos que todo es futurología. Pero jamás se ha visto una final de la Copa del Mundo disputada un día lunes. La FIFA en este momento reza a la lluvia para conseguir que la calidad del aire de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey mejore antes de que la pelota empiece a andar en el MetLife Stadium. De ello depende evitar sustos mayores en relación a una edición del Mundial 2026 plagada de obstáculos y polémicas.

Datos claves

La calidad del aire en Nueva York alcanzó un nivel perjudicial de 185 sobre 500.

alcanzó un nivel perjudicial de 185 sobre 500. El reglamento de FIFA exige que la calidad del aire baje de 180 puntos.

exige que la calidad del aire baje de 180 puntos. Argentina y España podrían sufrir el aplazamiento de la final en el MetLife Stadium.