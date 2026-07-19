¿Qué artistas se presentarán en el show de la final del Mundial 2026?

Estos son todos los artistas que se presentarán en el show de la final del Mundial 2026.

Este domingo 19 de julio de 2026 es la gran final del Mundial 2026. Varios artistas se presentarán en el evento más importante del mundo del fútbol. En esta ocasión, también hay artistas que se suman en el entretiempo, porque se prepara un show para este momento.

Todos los artistas que se presentarán en la final del Mundial 2026

Esta es la lista de todos los artistas que se presentarán en el show de la final del Mundial 2026 entre actores y cantantes:

Laura Pausini (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) Tom Cruise (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) IShowSpeed (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) Robbie Williams (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) Jennifer Hudson (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) Nicole Scherzinger (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) Post Malone (ceremonia de clausura)

(ceremonia de clausura) Shakira y Burna Boy (Show medio tiempo)

(Show medio tiempo) Madonna (Show medio tiempo)

(Show medio tiempo) BTS (Show medio tiempo)

(Show medio tiempo) Justin Bieber (Show medio tiempo)

(Show medio tiempo) Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con Gustavo Dadamel (Show medio tiempo)

con (Show medio tiempo) Orquesta infantil PS22 Chorus (Show medio tiempo)

(Show medio tiempo) Coldplay (Chris Martin cura la obra del show de medio tiempo)

Se espera que la ceremonia de clausura comience 1H30 antes del partido y en este momento se den varios acontecimientos como los mejores momentos del torneo y anuncios de cara al futuro. Posteriormente el show de medio tiempo será de 17 minutos.

Argentina es el vigente campeón del mundo. (Foto: GettyImages)

El medio tiempo más largo de la historia

Este partido entre España y Argentina también tendrá el medio tiempo más largo de la historia, puesto que, la FIFA confirmó que el mismo debe durar 17 minutos. No obstante, es probable que se acabe extendiendo hasta los 20 minutos.

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