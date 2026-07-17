A lo NBA: el anilló que FIFA dará a cada jugador que gane la final del Mundial 2026

Estamos ante una de las ediciones de la Copa del Mundo más moldeadas al estilo norteamericano. Los parones en cada una de las partes se suman a una serie de decisiones por parte de la FIFA que pretenden como nunca conquistar el corazón del ciudadano promedio de los Estados Unidos de Norteamérica. En la final del certamen se entregarán anillos al más puro estilo NBA.

La FIFA ha decidido que cuando termine la final entre Argentina y España del próximo 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey haya premios extra. No solamente habrá distinciones a los mejores jugadores del certamen o al máximo goleador, sino que cada miembro de la delegación vencedora recibirá un anillo único. Hablamos de una joya para conmemorar su victoria en este verano del año 2026.

Una decisión que ha generado polémica en redes sociales y que acerca al fútbol al más puro estilo NBA. El deporte de la pelota naranja tiene este distintivo para sus campeones de cada temporada cuando terminan todos los asaltos de la última serie. Es un paso más a intentar conquistar el corazón del ciudadano promedio de los Estados Unidos de Norteamérica y a vender el deporte en una nación donde no termina ni siquiera de entrar entre las tres prácticas deportivas más consumidas.

Desde el máximo ente de fútbol mundial se anunció esta decisión meses atrás. Se espera que la entrega de estos se dé durante la premiación y cuando también tengamos la posibilidad de ver galardones como el máximo goleador del certamen o el mejor jugador joven. La final de la Copa del Mundo traerá estrenos en todos los sentidos.

Metlife, estadio de la final del Mundial 2026: GETTY

España y Argentina serán las primeras selecciones que podrán optar al primer anillo entregado por parte de la FIFA a un campeón del mundo. Las dos mejores selecciones del ranking del máximo ente del fútbol mundial se miden en una ciudad de Nueva Jersey donde el próximo 19 de julio todo se detendrá alrededor de sus futbolistas. Quien gane se lleva el trofeo, la gloria y una pieza única valuada en varios millones de dólares.

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Trump entregará el Mundial 2026

Tal y como ocurriese tras la victoria del Chelsea en la final del Mundial de Clubes, se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esté en la premiación del certamen. Los informes entregados por The New York Times hablan del mandamás de Norteamérica entregando el trofeo junto a Gianni Infantino a quien sea el vencedor de la final del domingo.

Un hecho que ha generado polémica en medio de toda la participación del mandatario en buena parte de la realización del certamen. Más allá de las valoraciones personales que haga cada uno, se espera que Trump sea protagonista cuando haya que entregar el trofeo a Lionel Messi o Rodri Hernández el próximo 19 de julio.

Datos claves

La FIFA entregará un anillo único al estilo NBA a cada jugador campeón del Mundial.

entregará un anillo único al estilo NBA a cada jugador campeón del Mundial. Argentina y España disputarán estos anillos en la final del 19 de julio .

disputarán estos anillos en la final del . El presidente Donald Trump entregará el trofeo al vencedor en Nueva Jersey.