Así fue el encargo de Speed a Lamine Yamal en la previa de la final del Mundial 2026

Speed vive al máximo la fiesta del Mundial 2026 y mandó un llamativo mensaje a Lamine Yamal para el duelo España vs. Argentina. El video es viral y el pedido se podría cumplir.

A tan solo horas de que se dispute la gran final del Mundial 2026, existen distintos análisis futbolísticos de cómo podría darse el trámite. En esta ocasión, no hablaremos de ninguna evaluación ni nada por el estilo, sino más bien de un singular pedido por parte del reconocido streamer Speed hacia Lamine Yamal. Así es, un recado que a esta hora del día es tendencia a nivel internacional.

Fuente: Getty Images.

Teniendo en cuenta que Speed es fanático de Cristiano Ronaldo y que durante el Mundial 2026 ha sido captado alentando en contra de Argentina, situación que por cierto le ha salido muy mal ya que los resultados han sido totalmente opuestos a sus deseos, recientemente aprovechó una transmisión para hablar con Lamine Yamal y explicar las razones por las que quiere ver a España campeón.

“Lamine Yamal, hermano, tienes mucho peso sobre tus hombros. Este mensaje es para ti. Concéntrate. Por favor. Por favor, Lamine. Sálvame del desastre. Si Messi vuelve a ganar el Mundial, no sé qué puedo decir como seguidor de Ronaldo. No puedo decir nada. Sálvanos a los seguidores de Cristiano“; pidió encarecidamente Speed durante una de sus últimas transmisiones en vivo.

🚨| BREAKING: Speed sends a desperate message to Lamine Yamal ahead of the Spain vs Argentina World Cup Final



“LAMINE, PLEASE BEAT ARGENTINA… SAVE ME! If Messi wins the World Cup, I won’t have anything left to say as a Ronaldo fan.” 😭😭😭 pic.twitter.com/XKZIyFZLj8 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

España vs. Argentina: una final mundial que será realmente histórica

Al margen del pedido explícito por parte del streamer Speed y de que pueda cumplirse o no lo que tanto desea, no podemos perder de vista que estamos ante la posibilidad de ver una verdadera histórica final del Mundial 2026. España tiene la oportunidad de sumar la segunda estrella de su palmarés y de que Lamine Yamal, con tal solo 19 años de edad, se consagre en la cúspide del fútbol.

Publicidad

Por otro lado, Argentina cuenta con la chance de ser bicampeona del mundo con una generación dorada de jugadores que tan bien lidera Lionel Messi en todo el sentido de la palabra. El crack rosarino, con 39 años de edad, disputa su último torneo monumental y espera coronar de la mejor manera. Es decir, todos los hinchas del deporte rey tendrán el partido soñado y veremos quién logra el título.

Fuente: Copa Mundial FIFA.

DATOS CLAVES

El streamer Speed pidió a Lamine Yamal ganar la final para defender a Cristiano Ronaldo .

pidió a ganar la final para defender a . El delantero Lamine Yamal busca consagrarse campeón mundial con España a los 19 años.

busca consagrarse campeón mundial con a los 19 años. El capitán Lionel Messi disputa su último torneo mundialista con 39 años de edad.