Historial Argentina vs. España: quién ganó más partidos y antecedentes históricos

Los campeones de tanto América como Europa se miden en la final del Mundial. Así va hasta la fecha el historial entre España y Argentina.

Era la final que la FIFA quería y que todo el planeta esperaba en la previa del certamen. Argentina y España serán los últimos equipos participantes de la Copa del Mundo del año 2026. Se medirán en la ciudad de Nueva Jersey el próximo 19 de julio con un historial más que apretado. Es la primera vez que tanto la selección campeona de la Eurocopa como de la Copa América se miden por el máximo trofeo de la historia de este juego.

Empecemos con los datos. Argentina y España se han enfrentado hasta la fecha en un total de 14 ocasiones. La primera data desde 1952, en un historial donde, salvo lo ocurrido en el Mundial de 1966, todos sus encuentros se han dado bajo el eslogan de amistoso. De momento, los sudamericanos suman 6 triunfos al igual que los europeos y se han registrado do2s empates hasta la fecha.

La única vez que se vieron por la Copa del Mundo fue en el Mundial de 1966. En aquella ocasión, Argentina derrotaría a España en Inglaterra por marcador de 2 a 1 el 13 de julio de dicho año. Como último precedente de dicha rivalidad se tiene la victoria de los ibéricos frente a la Albiceleste en la fecha FIFA previa a Rusia 2018, donde los europeos golearon al equipo que por entonces dirigía Jorge Sampaoli por un marcador de 6 a 1.

Antes de ello, Argentina también había goleado a España. Luego de que la Roja se coronase campeona del mundo en el año 2010, viajaron a Buenos Aires para un amistoso donde Lionel Messi y sus compañeros derrotaron por 4 a 1 en el Estadio Monumental. Es hasta la fecha la única victoria de los sudamericanos frente a la Roja en lo que vamos de siglo.

6-1 en 2018 a favor de España, último choque entre La Roja y Argentina: GETTY

Todo ello gracias a las victorias de España por marcador de 2 a 1 tanto en noviembre del año 2009 como en octubre del año 2006. De momento, el historial a nivel general se encuentra más que parejo a la espera de lo que ocurra el 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey. El panorama, si sólo hablamos de goles, es de 19 tantos para los europeos por 18 a favor de la Selección Argentina.

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Historial Argentina vs. España

2018 : España 6 – 1 Argentina (Amistoso)

: 6 – 1 Argentina (Amistoso) 2010 : Argentina 4 – 1 España (Amistoso)

: 4 – 1 España (Amistoso) 2009 : España 2 – 1 Argentina (Amistoso)

: 2 – 1 Argentina (Amistoso) 2006 : España 2 – 1 Argentina (Amistoso)

: 2 – 1 Argentina (Amistoso) 1999 : España 0 – 2 Argentina (Amistoso)

: España 0 – 2 (Amistoso) 1995 : España 2 – 1 Argentina (Amistoso)

: 2 – 1 Argentina (Amistoso) 1988 : España 1 – 1 Argentina (Amistoso)

: España 1 – 1 Argentina (Amistoso) 1974 : Argentina 1 – 1 España (Amistoso)

: Argentina 1 – 1 España (Amistoso) 1972 : España 1 – 0 Argentina (Amistoso)

: 1 – 0 Argentina (Amistoso) 1966 : Argentina 2 – 1 España (Copa del Mundo)

: 2 – 1 España (Copa del Mundo) 1961 : España 2 – 0 Argentina (Amistoso)

: 2 – 0 Argentina (Amistoso) 1960 : Argentina 2 – 0 España (Amistoso)

: 2 – 0 España (Amistoso) 1953 : Argentina 1 – 0 España (Amistoso)

: 1 – 0 España (Amistoso) 1952: España 0 – 1 Argentina (Amistoso)

Datos claves