España y Argentina paralizan al mundo entero este domingo cuando se enfrenten por la gran final del Mundial 2026.

La espera terminó. Este domingo 19 de julio el planeta entero se paraliza con el partido más esperado durante cuatro años, cuando la Selección de España y la Selección de Argentina se enfrenten en la final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y tras firmar una campaña sobresaliente, ‘La Roja’ y la ‘Albiceleste’ buscarán sumar una nueva estrella en su historia.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a la definición tras consolidar un estilo de juego sólido y efectivo, mientras que la Argentina de Lionel Messi intentará revalidar su condición de potencia mundial tras superar una exigente ruta hacia la final.

Además del título, el encuentro tendrá un simbolismo especial. España y Argentina serán dos de los países anfitriones del Mundial 2030, certamen que se disputará de manera histórica en seis naciones de tres continentes, por lo que el choque en Nueva Jersey también representa un anticipo del protagonismo que ambos tendrán en la próxima edición de la Copa del Mundo.

A qué hora juegan España vs. Argentina

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026 España vs. Argentina

México: TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México.

TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México. Argentina: Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.