Otamendi le negó el saludo a Rodri tras la final del Mundial: "Estuviste llorando...."

Nicolás Otamendi no escondió su enojo tras perder la final del Mundial 2026 contra España y tuvo un cruce con Rodri.

Los ánimos estaban algo tensos luego de la final del Mundial entre Argentina y España, eso se vio entre Rodri y Nicolás Otamendi. El defensor argentino le negó el saludo al español.

Las cámaras captaron que el defensor argentino le dijo: ““Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte. Eso no se hace“, mientras Rodri intentaba defenderse.

Otamendi hizo referencia a las palabras de Laporte en las que declaró que Argentina era una selección que hacia algunas faltas y que el árbitro era algo permisivo, mientras España “es una selección noble en ese sentido”.

Lo llamativo es que ambos jugadores fueron compañeros en el Manchester City durante un par de temporadas antes que Otamendi ponga regreso al Benfica de Portugal.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/p0NObI0CML — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026

Rodri y Otamendi en el Manchester City.

Publicidad

En resumen

El defensor argentino Nicolás Otamendi protagonizó un tenso momento al negarle el saludo al mediocampista español Rodri inmediatamente después de finalizar la gran final del Mundial 2026.