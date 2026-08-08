El comunicado de Real Madrid para Leo Messi, tras el fallecimiento de su papá, Jorge Messi

Este sábado 8 de agosto de 2026 falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi. En una noticia que duele a todo el mundo del fútbol y que ha generado un gran número de reacciones. Ahora hasta el Real Madrid envío un mensaje para el ex capitán del FC Barcelona.

El comunicado de Real Madrid para Lionel Messi

En sus páginas oficiales, el Real Madrid envió un comunicado que dice: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi”, inicia la misiva del club.

Además, en el final del comunicado, el club también envió sus condolencias a los seres queridos del capitán de la Selección Argentina: “Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz“, termina el Real Madrid en su escrito.

Messi y el Real Madrid fue una de las grandes rivalidades del fútbol mundial en los últimos 20 años. No obstante, ante este momento de dolor, el club ‘Merengue’ mostró su ‘Señorío’ para este duro momento que está sufriendo ahora Leo Messi.

La decisión de la familia Messi

La familia Messi decidió que la ceremonia en memoria de Jorge Messi se realice en la intimidad y han solicitado a todos los medios el máximo respeto posible para este momento; no quieren una masiva concurrencia de los medios. Leo llegará a Rosario en la tarde de este sábado.

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En síntesis: