Jorge Valdano defendió a Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026: “Merece privilegios”

En A Bola están las últimas declaraciones de Jorge Valdano alrededor de todo lo ocurrido en el Mundial del año 2026. El argentino se mostró elogioso con diferentes cuestiones del certamen e igualmente tuvo tiempo para analizar el paso de Cristiano Ronaldo por el ya exequipo de Roberto Martínez. Defendió que fuese titular a lo largo de cada una de las batallas de la Seleção.

“La trayectoria de Cristiano Ronaldo lo hace merecedor de todos los privilegios del mundo. Si yo hubiera sido el entrenador, no lo habría tocado. Si llega a la selección nacional, tiene que ser intocable: es un privilegio que se ha ganado con mucho esfuerzo”, empezaba Jorge Valdano sobre el rol del portugués y todo lo que generó en el equipo nacional.

Comprende que la carrera del exdelantero de Manchester United o Real Madrid no mereció otro final en la Copa del Mundo. Verle desde el banquillo entiende que hubiera sido un terremoto de las mismas dimensiones que con sus piernas estando en el césped desde el arranque. La deuda con CR7, indica, habría que pagarla con él en el campo.

“El fútbol portugués ha dado un gran salto de prestigio gracias a Cristiano Ronaldo, y eso merece reconocimiento no solo con palabras, sino también con hechos”, reflexionaba igualmente el exdelantero de Argentina por el Mundial del año 1986. El arribo de Jorge Jesus a la selección de Portugal veremos qué consecuencias tiene en cuanto al futuro del delantero de Madeira.

Para Valdano, CR7 merecía sr titular en todo el Mundial: GETTY

No han sido pocos los rumores alrededor de lo que pueda ocurrir con Cristiano Ronaldo y Portugal. Incluso se ha llegado a publicar en diferentes medios de comunicación que la ventana fija del mes de septiembre podría verle jugar su último partido con el equipo nacional en el estadio del Sporting de Lisboa. Gales sería ese oponente final en el contexto publicado y donde se culminaría la historia del mejor delantero en cuanto a números se refiere del panorama de selecciones.

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Valdano felicitó a Messi y a España

“Nunca pensé que Messi tendría la influencia que tuvo en el juego de Argentina. Era una máquina de crear peligro, prácticamente caminaba, pero con una inteligencia futbolística deslumbrante. Me parece que Messi está terminando su carrera por todo lo alto”, elogiaba Valdano sobre el rosarino. Aplaude su desempeño y mentalidad en un equipo al que vio muy inferior a España en la definición del certamen.

Consultado por dónde iba su corazón en la final, Valdano no dudó en su análisis: “El fútbol es algo que nace con la infancia y, por lo tanto, mi corazón estaba con Argentina. Pero he vivido cincuenta años en España, tengo mucho que agradecerle a este país, me identifico totalmente con la naturaleza de su juego y, por lo tanto, no solo reconozco la justicia de su triunfo, sino que no me entristeció su victoria”.

Datos claves

Jorge Valdano defendió la titularidad de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026.

defendió la titularidad de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo podría jugar su último partido con Portugal en septiembre frente a Gales.

podría jugar su último partido con Portugal en septiembre frente a Gales. Jorge Valdano elogió el desempeño de Lionel Messi y reconoció la victoria de España.