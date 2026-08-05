Última hora: Infantino ofrece la final del Mundial a este país a cambio de su respaldo

Gianni Infantino sigue perdiendo respaldo de las confederaciones como presidente de la FIFA y revelan una de las medidas para recuperar apoyo.

La pérdida de respaldo de Gianni Infantino como presidente de la FIFA continúa ahondándose en medio de críticas y directos pedidos de renuncia por parte de otras confederaciones. En medio de esto, trasciende una de las medidas a tomar para recuperar apoyo.

Medios internacionales hacen eco de que Gianni Infantino habría ofrecido la final del Mundial a Marruecos a cambio de que le de su respaldo en las venideras elecciones. De esta forma, descarta a Portugal y España como país sede para la final de la Copa del Mundo 2030.

Infantino hoy no tendría el respaldo de la RFEF española ni la FPF Portugal, oficial luego del comunicado conjunto de las selecciones UEFA, todo a raíz de la propuesta de comercializar el Mundial a través de una empresa creada.

Queda ver si la selección africana se suma a su respaldo o si bien se suman al boicot que ya hicieron oficial UEFA, CONCACAF y algunas selecciones del continente asiático.

CONMEBOL emitió un comunicado que para muchos resultaba ambiguo sobre si respaldan o no la continuidad de Infantino. Se conoce la excelente relación que mantiene Alejandro Domínguez con el suizo.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La FIFA llevó el torneo a Sudamérica eligiendo como sedes a Argentina, Uruguay y Paraguay luego el torneo va a Marruecos, España y Portugal. El partido inaugural se jugará en Montevideo – Uruguay, en el histórico Estadio Centenario.

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En resumen