¡Última hora! Se sabe cuál sería la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el reclamo de Barcelona SC

Tras su reclamo en la FEF por alineación de indebida de Liga de Portoviejo, Barcelona SC recibiría esta respuesta.

Este sábado 8 de agosto de 2026 finalmente se supo cuál será la decisión que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tendría con el reclamo inicial de Barcelona SC. Los amarillos se quejaron por una presunta alineación indebida de Liga de Portoviejo por ‘Dalo’ Bucaram.

No obstante, de acuerdo a varios análisis e informaciones periodísticas en Ecuadorse adelantó que el pedido de Barcelona SC no tendría cabida, porque el club manabita si habría podido inscribir a su jugador a tiempo y el reclamo no tendría paso.

Por lo cual, si esto se termina cumpliendo, los amarillos quedarían fuera de la Copa Ecuador, puesto que, a diferencia de lo que se le reclama a Liga de Portoviejo, Barcelona SC no tiene argumento para defenderse y si alineó mal a Erick Mendoza.

También está la remota opción de que se respete el resultado en la cancha, no obstante, esto se dará siempre y cuando se determine que ambos clubes hicieron una mala inscripción. Ese sería el único panorama para que los amarillos vuelvan a cuartos de final.

Barcelona SC quedaría eliminado de la Copa Ecuador. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC protagonizaría otro año de fracaso si se consuma esta eliminación, puesto que, los amarillos están fuera de la Copa Libertadores, sin chances de pelear el campeonato de la LigaPro y ahora mismo fuera de Copa Ecuador. Siendo un año sin campeonato.

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¿Cuándo se sabrá la respuesta de la FEF con Barcelona SC?

Se espera que la respuesta oficial de la FEF con Barcelona SC llegue en los primeros días de la siguiente semana. Lo más probable es que la decisión traiga polémica sea cual sea, la de eliminar a los amarillos o la de mantenerlos en el torneo.

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