¿No los quiere? Liga de Quito perdió contra IDV y ahora Gustavo Álvarez “borraría” a estos jugadores

El DT de Liga de Quito "sacrificaría" a estos jugadores tras perder ante IDV en la LigaPro.

Liga de Quito se llevó una durísima derrota en la LigaPro contra Independiente del Valle y prácticamente perdió cualquier remota chance de pelear el campeonato. Los ‘Albos’ tiene un nuevo DT con Gustavo Álvarez, que también ahora prescindiría de algunos jugadores.

Los “sacrificados” de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

Gustavo Álvarez ya dejó claro que, de momento, no cuenta con algunos jugadores, por lo que, estos jugadores se marcharían del club en las siguientes semanas o ya a final de temporada. El DT ya no tomaba en cuenta a jugadores como Gian Franco Allala y Alejandro Tobar, que desde su llegada fueron perdiendo espacio.

Pero ahora con la derrota ante Independiente del Valle se unen otros nombres que irían perdiendo espacio como Frangoy Zambrano, Richard Mina y Rodney Redes, este último de los de peor rendimiento contra Independiente del Valle y que se fue cambio al comienzo del segundo tiempo.

En Liga de Quito se esperan importantes cambios y fichajes en las próximas horas pensando en la Copa Libertadores y en lograr puntos en la LigaPro que le permitan entrar a la siguiente edición del torneo continental. Ahora mismo, Liga de Quito es sexto en la tabla de posiciones.

Los fichajes que Gustavo Álvarez pidió para Liga de Quito

De momento, se reveló que Gustavo Álvarez pidió fichar a varios jugadores, pero el club no le ha cumplido con ninguno. Futbolistas como: Javier Altamirano, Franco Calderón y Justo Giani, son los nombres que suenan en el mercado de fichajes. Son operación que demandarían un gran dinero para el club.

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¿Cuándo vuelve a jugar Liga de Quito?

Liga de Quito vuelve a jugar en esta semana en la Copa Libertadores, donde el club ecuatoriano se enfrentará a Mirassol por los 8vos de final. El encuentro también se podrá ver por Disney+.

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