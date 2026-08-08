DIM ya contrató a Juan Fernando Quintero y ahora va por otra figura de la Selección Colombia

El DIM quiere romper el mercado del fútbol colombiano y ahora va por el fichaje de este jugador.

El DIM ya dio la gran sorpresa del mercado de fichajes cuando fichó a Juan Fernando Quintero, pero ahora el equipo va por otro gran fichaje para sorprender a los aficionados. Nuevamente el club va por la contratación de un jugador que supo brillar en la Selección Colombia.

De acuerdo a los últimos reportes de la prensa de Colombia, el Independiente Medellín estaría muy interesado en el fichaje de un viejo conocido como Juan Guillermo Cuadrado. El extremo colombiano está buscando un nuevo equipo, tras terminar su carrera en Italia.

Al igual que Quintero, Cuadrado también se ha declarado como un aficionado del ‘Poderoso’, por lo cual, lo más probable es que haya chances de concretar el fichaje. El extremo tiene a varios clubes interesados siguiendo la posibilidad de ficharlo.

Para Cuadrado, no solo hay ofertas en Colombia y en el DIM, sino que más bien lo vienen buscando desde la MLS y también desde Brasil, como el mismo confesó hace poco. No obstante, la intención de volver a Colombia está y podría ser otra sopresa.

Juan Guillermo Cuadrado suena para llegar al DIM. (Foto: GettyImages)

Aunque no tuvo la mejor actualidad en esta temporada en Europa, Juan Guillermo Cuadrado se metió en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. No obstante, al final se quedó fuera de la convocatoria y no llegó al Mundial.

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Todos los interesados en Juan Guillermo Cuadrado

El mercado está muy movido para un Juan Guillermo Cuadrado que se metió en planes de equipos de Brasil, México y también de la MLS. La competencia para el DIM es muy fuerte y dependerá exclusivamente de lo que el jugador quiera para este momento de su carrera.

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